Zumindest das schönste Tor schoss der Spielertrainer der SG Niederhambach/Schwollen. Der Treffer änderte aber nichts an der klaren Niederlage gegen den FC Schmittweiler. Auch der SV Buhlenberg hatte gegen die SG Hüffelsheim keine Chance.
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Der SV Buhlenberg und die SG Niederhambach/Schwollen sind aus dem Fußball-Verbandspokal ausgeschieden. Ihre jeweils zwei Klassen höher angesiedelten Kontrahenten aus Hüffelsheim und Schmittweiler/Callbach setzten sich mit seriösen Vorstellungen letztlich ziemlich klar durch.