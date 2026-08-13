Niederlagen im Verbandspokal SV Buhlenberg und SG Niederhambach scheiden klar aus Sascha Nicolay 13.08.2026, 11:54 Uhr

i Fünf der acht Treffer in Buhlenberg im direkten Duell. Lucca Buchner (links) gelang der Ehrentreffer für den SV Buhlenberg, Tim Reidenbach schoss vier der sieben Hüffelssheimer Tore. Stefan Ding

Zumindest das schönste Tor schoss der Spielertrainer der SG Niederhambach/Schwollen. Der Treffer änderte aber nichts an der klaren Niederlage gegen den FC Schmittweiler. Auch der SV Buhlenberg hatte gegen die SG Hüffelsheim keine Chance.

Der SV Buhlenberg und die SG Niederhambach/Schwollen sind aus dem Fußball-Verbandspokal ausgeschieden. Ihre jeweils zwei Klassen höher angesiedelten Kontrahenten aus Hüffelsheim und Schmittweiler/Callbach setzten sich mit seriösen Vorstellungen letztlich ziemlich klar durch.







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