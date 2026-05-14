Eine direkt verwandelte Ecke ganz am Anfang und ein Solo ganz zum Schluss haben den SV Buhlenberg abermals zum Pokalsieger im Fußballkreis Birkenfeld gemacht. Die SG Niederhambach/Schwollen hatte vor einer Wahnsinnskulisse das Nachsehen.
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. Eine starke Einzelaktion von Cedric Nikodemus hat das Endspiel im Fußball-Kreispokal zugunsten des SV Buhlenberg entschieden. In der zweiten Minute der Nachspielzeit düpierte der Buhlenberger Mittelfeldspieler die Abwehr der SG Niederhambach/Schwollen und traf zum 2:1 für den A-Klasse-Zweiten, der damit seinen Titel verteidigte und zum dritten Mal binnen vier Jahren den Kreispokal ins Sportheim auf dem „Monte Buhlo“ stellte.