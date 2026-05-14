Spätes 2:1 im Pokalfinale SV Buhlenberg triumphiert vor 1043 Zuschauern erneut Sascha Nicolay 14.05.2026, 19:06 Uhr

i Der SV Buhlenberg hat also seinen Titel verteidigt. Die Buhlenberger haben die SG Niederhambach/Schwollen im Finale geschlagen und sind nach 2023 und 2025 zum dritten mal binnen vier Jahren Kreispokalsieger. Stefan Ding

Eine direkt verwandelte Ecke ganz am Anfang und ein Solo ganz zum Schluss haben den SV Buhlenberg abermals zum Pokalsieger im Fußballkreis Birkenfeld gemacht. Die SG Niederhambach/Schwollen hatte vor einer Wahnsinnskulisse das Nachsehen.

. Eine starke Einzelaktion von Cedric Nikodemus hat das Endspiel im Fußball-Kreispokal zugunsten des SV Buhlenberg entschieden. In der zweiten Minute der Nachspielzeit düpierte der Buhlenberger Mittelfeldspieler die Abwehr der SG Niederhambach/Schwollen und traf zum 2:1 für den A-Klasse-Zweiten, der damit seinen Titel verteidigte und zum dritten Mal binnen vier Jahren den Kreispokal ins Sportheim auf dem „Monte Buhlo“ stellte.







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