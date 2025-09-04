300 Zuschauern erlebten, wie A-Klässler SV Buhlenberg Oberligist TSV Gau-Odernheim das Leben so richtig schwer machte. Für den Buhlenberger Trainer halfen zwei Fehlentscheidungen des Schiedsrichters dem haushohen Favoriten.

Giuseppe Coco kam schon ins Grübeln nach der 0:4-Niederlage seines SV Buhlenberg gegen den TSV Gau-Odernheim in der vierten Runde des Fußball-Verbandspokals. Natürlich überwog der Stolz auf seine A-Klasse-Mannschaft, die sich gegen den Oberligisten hervorragend aus der Affäre zog, doch da war so ein „Was-wäre-wenn-Gefühl“. „Es war wirklich was drin“, fand Coco, ehe er erklärte, dass man beim SV Buhlenberg mit der Schiedsrichterleistung so gar nicht einverstanden gewesen sei.

Alleine schon der Umstand, dass der Buhlenberger Trainer im Referee einen entscheidenden Faktor erkannte, zeigt, dass der Außenseiter vor knapp 300 Zuschauern auf dem „Monte Buhlo“ durchaus eine Chance witterte, dem Oberligisten ein Bein zu stellen. „Unsere Jungs haben an die Überraschung geglaubt, auch, weil wir vom Trainerteam es vorgelebt haben“, sagte Coco, ehe er nüchtern feststellte: „Die ersten beiden Treffer gehen mit auf das Konto des Schiedsrichters.“

TSV Gau-Odernheim verschießt Elfmeter

Doch der Reihe nach. Der SV Buhlenberg schirmte seinen Strafraum und sein Gehäuse konsequent von Beginn an ab. Das machte der A-Klässler gegen den vier Ligen höher angesiedelten Gegner so geschickt wie konsequent und überstand die so wichtige Anfangsphase unbeschadet. Doch dann verursachte der SVB einen Elfmeter. „Der war unnötig und auch unstrittig“, stellte Coco klar. Emre Gümüs war schon wieder auf dem Weg heraus aus dem Strafraum, als ihn im Getümmel ein Buhlenberger foulte. Doch auch diesen heiklen Moment verließen die Gastgeber heil. Belel Meslem zimmerte den Elfer nämlich über die Latte (17.).

Als beim SV Buhlenberg schon alle zu hoffen begannen, dass es vielleicht für ein torloses Pausenremis reichen könnte, entschied der Schiedsrichter bei einem Zweikampf, den Cedric Nikodemus führte, auf Freistoß für Gau-Odernheim. „Cedric hat den Körper reingestellt und so den Ball abgeschirmt. Das war nie und nimmer ein Freistoß“, kommentierte Coco. Meslem war es egal. Er nutzte die Chance, seinen Elfmeter-Fehlschuss wieder gut zumachen und versenkte den Ball zur Gäste-Führung (33). Mit diesem 0:1 ging es auch in die Pause – ein Ergebnis, das die Buhlenberger weiter hoffen ließ.

Falsche Eckballentscheidung führt zum 0:2

In der Kabine nahm sich der Gastgeber vor, etwas mutiger zu spielen. „Das haben die Jungs dann auch ganz gut gemacht“, fand Coco. Doch nach einer Stunde traf das Schiedsrichtergespann eine nun glasklare Fehlentscheidung. Nach einer Ecke köpfte ein Gau-Algesheimer den Ball am Tor vorbei. Zur Überraschung aller entschied der Referee erneut auf Eckstoß, obwohl es hätte Abstoß geben müssen. Diese zweite Ecke verwertete Michael Juricinec zum 2:0 (60.). „Wenn uns vor dem Spiel einer gesagt hätte, dass wir wegen des Schiris die ersten beiden Gegentore fangen, dann hätten wir uns alle köstlich amüsiert. Dann war uns nicht mehr zum Lachen zumute“, sagte Coco.

Und noch einmal hatte der SVB Pech mit dem Unparteiischen. Innenverteidiger Jan-Erik Breuer wurde bei einem Buhlenberger Standard im TSV-Strafraum hart attackiert. „Das hat man knallen gehört bis nach Achtelsbach“, meinte Coco, „da hätte man durchaus Elfmeter für uns gegen können.“ Diesen Strafstoß gab es nicht und somit auch keine Chance auf den Anschluss (71.). Eine brenzlige Situation musste der TSV noch überstehen, als Breuer einen Freistoß auf die Fäuste von Gau-Odernheims Keeper Leander Schmidt jagte (76.). In der Schlussphase schraubten Juricinek (82.) und Aleksandar Dimitrijevic (85.) das Ergebnis noch in eine einigermaßen standesgemäße Höhe.

„Das hat man knallen gehört bis nach Achtelsbach“﻿

Giuseppe Coco, Buhlenbergs Trainer, sah sein Team um einen Foulelfmeter gebracht

Trotz der Niederlage hatte der SV Buhlenberg allen Grund, stolz auf sich zu sein und bekam das, laut Coco, auch vom Gegner bestätigt. „Für’s Gefühl wäre es halt klasse gewesen, wenn wir mit einem 0:0 in die Pause gegangen wären“, erklärte Coco, der mit einer gewissen Genugtuung feststellte, dass Gau-Odernheim schon in der Pause doppelt wechselt und unter anderem den etatmäßigen Kapitän brachte. „Anscheinend musste der TSV-Coach da was auspacken, womit er vorher nicht so gerechnet hatte“, kommentierte Buhlenbergs Trainer, der zudem herausstrich: „Defensiv waren wir wirklich gut. Wir haben kaum etwas zugelassen. Kombiniert hat sich Gau-Odernheim zum ersten Mal eine Viertelstunde vor Schluss vors Tor – und erst das 4:0 war ein Treffer aus dem Spiel heraus.“

Und auch wenn ihn das Zustandekommen der Niederlage ein wenig nervte, zog Coco doch ein positives Fazit: „Das war alles in allem ein tolles Erlebnis für uns – übrigens auch, weil sich der TSV Gau-Odernheim total sympathisch und geerdet präsentiert hat.“

SV Buhlenberg: Kielburger – Thome, Mehrwald, Breuer, Kurz (86. Annen) – Rieth, Bergmann – Vogt, Nikodemus (82. Müller), Ruppenthal (50. Lind) – Mey (69. Georg).

Nächste Aufgabe für den SVB: Am Sonntag (15 Uhr) in der A-Klasse bei der SG Unnertal.