Tolle Duelle im Verbandspokal SV Buhlenberg hofft, dass Sascha Mockenhaupt aufläuft Sascha Nicolay 10.08.2026, 14:32 Uhr

i Sascha Mockenhaupt lenkt das Spiel der SG Hüffelsheim. Beim SV Buhlenberg hoffen alle, dass er auch auf dem „Monte Buhlo“ im Verbandspokal im Einsatz sein wird. Edgar Daudistel

Weiterzukommen, das scheint vermessen für den SV Buhlenberg gegen die SG Hüffelsheim, während sich die SG Niederhambach vor dem Duell mit dem FC Schmittweiler kampfeslustig gibt. Auf den VfR Baumholder wartet derweil eine komplizierte Aufgabe.

Neben dem SC Idar-Oberstein, der zweifellos im Haag das Top-Spiel gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach bestreitet, sind noch vier weitere Vereine aus dem Kreis Birkenfeld in der dritten Runde des Verbandspokals vertreten – und wie der SC müssen drei von ihnen am Mittwoch ran.







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