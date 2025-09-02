Ein A-Klässler wie der SV Buhlenberg hat normalerweise gegen einen Oberligisten wie den TSV Gau-Odenheim keine Chance. Schon gar nicht, wenn ein wichtiges Spielertrio ausfällt. „Es steht trotzdem erst einmal 0:0“, entgegnet SVB-Trainer Coco trotzig.

Ziemlich genau vor zwei Jahren hat der SV Buhlenberg schon einmal in der vierten Runde des Verbandspokals gestanden. Für einen A-Klässler ist das eine wirklich bemerkenswerte Leistung. Damals war Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach der Gegner und beim 4:1-Sieg dann auch eine Nummer zu groß. Als „das größte Spiel des Vereins“, bezeichnete der damalige Trainer Alexis Currier das Duell, in dem sich die Buhlenberger so achtbar aus der Affäre zogen. Am Mittwoch ist die Aufgabe noch ein bisschen größer. Um 19.15 Uhr stellt sich mit dem TSV Gau-Odernheim ein Oberligist auf dem „Monte Buhlo“ vor.

Ob das Spiel gegen Oberliga-Aufsteiger Gau-Odernheim nun wirklich das größte in der Geschichte des SVB ist, sei mal dahingestellt. Es ist jedenfalls das zweite Pflichtspiel gegen einen Oberligisten, nachdem es die Buhlenberger 1998 als B-Klässler im Kreispokal mal mit dem SC Idar-Oberstein zu tun hatten. „Das Spiel damals war tatsächlich Thema bei uns diese Woche“, erzählt Giuseppe Coco, Buhlenbergs Coach lachend. Ein vergleichbares Ergebnis wäre durchaus beachtlich für seine Mannschaft – „nur“ 0:4 unterlag der SVB an jenem 14. Februar 1998.

Melwin Römer, Jan Baron und Kevin Conde fallen aus

Zwei der vier Idarer Tore damals erzielte übrigens Martin Mayer. Und den Buhlenbergern würde es sicher glänzend gefallen, wenn dessen Sohn Cedric Nikodemus ein ähnliches Kunststück gelänge – schließlich zieht der im Mittelfeld des SVB Fäden. Nikodemus fehlte zuletzt, steht am Mittwochabend aber zur Verfügung.

Verzichten müssen die Buhlenberger dagegen auf drei andere enorm wichtige Akteure. Melwin Römer und Jan Baron müssen genauso passen wie der spielende Co-Trainer Kevin Conde. „Das ist natürlich sehr schade, aber ansonsten sind wir recht komplett“, sagt Coco. Lamentieren wegen des Ausfalls des Trios ist nicht die Art des Coaches. Dabei hätte er durchaus Grund dazu. Die drei fehlenden Akteure sind schon von besonderer individueller Güte – und hätten ein gutes Buhlenberger Resultat deutlich wahrscheinlicher gemacht.

„Wir haben eigentlich keine Chance, aber genau die wollen wir nutzen“

SVB-Trainer Giuseppe Coco

Wobei Coco nicht zu den Trainern gehört, die einfach nur ein gutes Ergebnis anstreben, selbst gegen einen vier Klassen höher angesiedelten Kontrahenten nicht. „Wir haben eigentlich keine Chance, aber genau die wollen wir nutzen“, sagt er und fügt hinzu: „Ich stehe auf dem Standpunkt, dass jedes Spiel erst einmal gespielt werden muss.“

Glaubt da jemand wirklich ernsthaft an eine solche Sensation? „Wir können das schon realistisch einschätzen“, erklärt Coco, stellt aber zurecht fest: „Es ist ein Pflichtspiel, bei dem sich auch eine Mannschaft wie Gau-Odernheim auf die Gegebenheiten bei uns einstellen muss. Und wenn das Mini-Prozent Wahrscheinlichkeit eintritt, dass uns dieser Gegner eine Möglichkeit gibt, dann wollen wir da sein.“

„Wir werden läuferisch extrem leiden müssen“

SVB-Trainer Coco

Beim SV Buhlenberg ist man sich natürlich darüber im Klaren, dass ziemlich viel zusammenkommen muss, um die Riesensensation zu schaffen. Völlig unmöglich ist das freilich nicht. Drei Jahre ist es her, da hatte der Bollenbacher SV – ebenfalls als A-Klässler – Arminia Ludwigshafen am Rand der Niederlage, auch wenn es am Ende doch 3:0 für den Oberligisten hieß. Vorwerfen, nicht alles Menschenmögliche für eine Überraschung oder zumindest für eine Leistung, um sich achtbar aus der Affäre zu ziehen, getan zu haben, müssen sich die Buhlenberger jedenfalls nichts. Bernd Kunz, der geachtete Berater des Vereins, hat den TSV Gau-Odernheim sogar beobachtet. „Wir sind gut informiert“, bestätigt Coco, ehe er festhält: „Klar ist, dass wir läuferisch extrem leiden müssen, und wir wissen auch, dass der TSV einen Spieler hat, der sehr weit einwerfen kann.“

Keine Frage, es wird ein Erlebnis für die Buhlenberger, und sie sind heiß darauf, sich mit einem so starken Gegner zu messen. Coco hofft jetzt nur noch „auf eine schöne Kulisse“, die dieser besonderen Partie den verdienten würdigen Rahmen verleiht. Ob es nun das größte, zweit- oder drittgrößte Spiel der Vereinsgeschichte ist, spielt da überhaupt keine Rolle.