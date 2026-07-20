Der Fußball-Verbandspokal startet mit spannenden Derbys: B-Klässler SV Stipshausen fordert den Favoriten TuS Mörschied heraus, während der SC Birkenfeld beim SV Weiersbach antritt. An Überraschungen glauben die Verantwortlichen eher nicht.
Lesezeit 2 Minuten
Am Mittwoch stehen schon die ersten beiden Pflichtpartien der neuen Fußball-Saison auf dem Programm. Der Verbandspokal eröffnet die Spielzeit, und im Kreis Birkenfeld fällt der Startschuss mit zwei Derbys. B-Klasse gegen Bezirksliga heißt es jeweils bei den Duellen SV Stipshausen gegen TuS Mörschied und SV Weiersbach gegen SC Birkenfeld.