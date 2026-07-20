Zwei Derbys im Verbandspokal 
Stipshausener Hartplatz keine Klippe für TuS Mörschied
Der SV Stipshausen (grünes Trikot) empfängt in der ersten Runde des Verbandspokals den TuS Mörschied. Der eigene Hartplatz ist d
Der SV Stipshausen (grünes Trikot) empfängt in der ersten Runde des Verbandspokals den TuS Mörschied. Der eigene Hartplatz ist dabei wohl kein Vorteil.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der Fußball-Verbandspokal startet mit spannenden Derbys: B-Klässler SV Stipshausen fordert den Favoriten TuS Mörschied heraus, während der SC Birkenfeld beim SV Weiersbach antritt. An Überraschungen glauben die Verantwortlichen eher nicht. 

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Am Mittwoch stehen schon die ersten beiden Pflichtpartien der neuen Fußball-Saison auf dem Programm. Der Verbandspokal eröffnet die Spielzeit, und im Kreis Birkenfeld fällt der Startschuss mit zwei Derbys. B-Klasse gegen Bezirksliga heißt es jeweils bei den Duellen SV Stipshausen gegen TuS Mörschied und SV Weiersbach gegen SC Birkenfeld.
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