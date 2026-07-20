Zwei Derbys im Verbandspokal Stipshausener Hartplatz keine Klippe für TuS Mörschied Sascha Nicolay 20.07.2026, 15:08 Uhr

i Der SV Stipshausen (grünes Trikot) empfängt in der ersten Runde des Verbandspokals den TuS Mörschied. Der eigene Hartplatz ist dabei wohl kein Vorteil. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der Fußball-Verbandspokal startet mit spannenden Derbys: B-Klässler SV Stipshausen fordert den Favoriten TuS Mörschied heraus, während der SC Birkenfeld beim SV Weiersbach antritt. An Überraschungen glauben die Verantwortlichen eher nicht.

Am Mittwoch stehen schon die ersten beiden Pflichtpartien der neuen Fußball-Saison auf dem Programm. Der Verbandspokal eröffnet die Spielzeit, und im Kreis Birkenfeld fällt der Startschuss mit zwei Derbys. B-Klasse gegen Bezirksliga heißt es jeweils bei den Duellen SV Stipshausen gegen TuS Mörschied und SV Weiersbach gegen SC Birkenfeld.







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