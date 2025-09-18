Nicht zuletzt einer Super-Leistung von Torwart Paul Rieth verdankt der SV Stipshausen seinen Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale gegen die Spvgg Wildenburg. Auch der FC Brücken scheiterte an einem B-Klässler. Die SG Niederhambach/Schwollen jubelte.

Favoritensterben kennzeichneten den ersten Teil des Achtelfinals im Kreispokal. Die A-Klässler FC Brücken und Spvgg Wildenburg flogen bei B-Klässlern aus dem Wettbewerb.

Mann des Abends war aber Mathias Währisch von der Spvgg Hochwald, der beim 6:2-Sieg gegen den SV Göttschied fünf Spvgg-Tore schoss.