Sieger stellt keinen Spieler im All-Star-Team

Rassige Duelle an der Bande, ein überglücklicher Siegerverein und Pechvögel aus Schmittweiler. Das Hallenturnier um den Mustafa-Senel-Cup hatte einiges zu bieten. Wir würdigen das Turnier zudem mit einer Bildergalerie.
Lesezeit 5 Minuten
Sie freuten sich wie kleine Kinder. Dort ein Teamfoto, da ein Selfie mit einem der Pokale. Dazu Interviews und Siegertraube. Der Gewinn des Hallenturniers um den Mustafa-Senel-Cup löste bei den Fußballern der SG Eintracht Bad Kreuznach die ganz großen Emotionen aus.