SG Eintracht jubelt Sieger stellt keinen Spieler im All-Star-Team Olaf Paare 22.12.2025, 10:31 Uhr

i So sehen Sieger aus: Die SG Eintracht Bad Keuznach feiert den Gewinn des Mustafa-Senel-Cups. Youngster Luca Chirivi reckt den Siegerpokal in die Luft, Betreuer Frank Orben hat sich den Wanderpokal gesichert. Klaus Castor

Rassige Duelle an der Bande, ein überglücklicher Siegerverein und Pechvögel aus Schmittweiler. Das Hallenturnier um den Mustafa-Senel-Cup hatte einiges zu bieten. Wir würdigen das Turnier zudem mit einer Bildergalerie.

Sie freuten sich wie kleine Kinder. Dort ein Teamfoto, da ein Selfie mit einem der Pokale. Dazu Interviews und Siegertraube. Der Gewinn des Hallenturniers um den Mustafa-Senel-Cup löste bei den Fußballern der SG Eintracht Bad Kreuznach die ganz großen Emotionen aus.







