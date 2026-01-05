SGM ohne Gegentor zur Kreismeisterschaft

Futsal hat vor allem im Ü-Bereich eine Zukunft. Davon ist Staffelleiter Werner Ehle überzeugt. Bei den aktuellen Kreismeisterschaften zeigte die Ü32 der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim einmal mehr, dass sie eine Klasse für sich ist.
Lesezeit 1 Minute
Das Torverhältnis von 14:0 sagt viel aus über die Dominanz der Ü32 der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, die ihr Abonnement auf den Gewinn der Futsal-Kreismeisterschaft der Alte-Herren um ein weiteres Jahr verlängert hat.Vier ihrer fünf Spiele in der Bad Sobernheimer Dümmler-Halle gewannen die Merxheimer deutlich.