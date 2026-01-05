Ü32 eine Klasse für sich SGM ohne Gegentor zur Kreismeisterschaft Olaf Paare 05.01.2026, 12:43 Uhr

i Freuen sich über den erneuten Gewinn der Ü32-Kreismeisterschaft: Die Spieler der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim holten sich in Bad Sobernheim den Titel. Staffelleiter Werner Ehler (hinten rechts) gratuliert. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Futsal hat vor allem im Ü-Bereich eine Zukunft. Davon ist Staffelleiter Werner Ehle überzeugt. Bei den aktuellen Kreismeisterschaften zeigte die Ü32 der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim einmal mehr, dass sie eine Klasse für sich ist.

Das Torverhältnis von 14:0 sagt viel aus über die Dominanz der Ü32 der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, die ihr Abonnement auf den Gewinn der Futsal-Kreismeisterschaft der Alte-Herren um ein weiteres Jahr verlängert hat.Vier ihrer fünf Spiele in der Bad Sobernheimer Dümmler-Halle gewannen die Merxheimer deutlich.







