Die Ü50-Fußballer der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim mausern sich zu den Abräumern der Saison. Kaum hatten die den Kreismeistertitel in der Tasche, stellten sie auch bei der Südwestmeisterschaft ihre Klasse unter Beweis und ließen vor heimischem Publikum direkt den nächsten Titel folgen.

Ein Spaziergang war das bei brütender Hitze und fast 35 Grad allerdings nicht gewesen. Die SGM hatte auf dem Merxheimer Rasen, auf dem zwei Kleinfelder aufgebaut waren, gut losgelegt und den SV Enkenbach (1:0) sowie den Titelverteidiger, die SG Sauerbachtal, (2:0) bezwungen. Im letzten Gruppenspiel kam es zu einem kleinen Finale mit der SG Leiselheim, die mit einem Sieg das Endspiel erreicht hätte. Den Gastgebern genügte ein Unentschieden, um ins Finale einzuziehen, doch zur Pause lagen sie mit 0:2 zurück. Mit einem fulminanten Endspurt und durch Tore von Andreas Edinger und Ralf Maiwald schaffte die SGM doch noch den Ausgleich und zog ins Finale ein.

Eigentor entscheidet Finale

Dort wartete die SG Hoppstädten-Weiersbach, die sich in der Parallelgruppe mit drei Siegen und einem Remis durchgesetzt hatte. „Im Finale merkte man, dass die Alten Herren schon einige Minuten bei 35 Grad in den Beinen hatten“, sagte Werner Ehle, der AH-Spielleiter des Kreises Bad Kreuznach. Keine Mannschaft wollte zu viel riskieren, letztlich entschied ein Eigentor des Teams aus dem Kreis Birkenfeld die Partie. Die Merxheimer lagen sich nach dem Schlusspfiff überglücklich in den Armen und feierten ihre erste Südwest-Meisterschaft. Auch für Ehle war es ein besonderer Moment, wie er verriet: „Ich habe der Mannschaft aus MMM gesagt, dass ich zehn Jahre auf solch einen Erfolg gewartet habe und sehr glücklich bin, dass die Jungs das nun erreicht haben.“ Im Spiel um Platz drei setzten sich die Leiselheimer nach Neunmeterschießen mit 5:4 gegen den FC Speyer durch.