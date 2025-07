Mit 13:4 fertigte das Walking-Football-Team der SG Weinsheim den 1. FC Kaiserslautern ab. „Unsere Erfolgsstory geht weiter, Glückwunsch an unser Team“, freute sich Frank Bernhard, Spieler und Sprecher der Weinsheimer, nach der Partie auf dem Fröhnerhof, auf dem auch das Nachwuchsleistungszentrum des FCK untergebracht ist.

Die Kaiserslauterer gelten als einer der Vorreiter von Walking Football in Rheinland-Pfalz. Gegen die Emporkömmlinge von der Nahe, die erst seit wenigen Monaten in diesem Segment aktiv sind, mussten sie sich aber geschlagen geben. „Die Gäste aus Weinsheim spielten von Beginn an konzentriert, ballsicher und mit viel Übersicht. Sie nutzten unsere Fehler gnadenlos aus und machten vor dem Tor kurzen Prozess. Glückwunsch an die SG Weinsheim, das war eine starke und faire Leistung“, ließen die Lauterer verlauten und fügten anerkennend an: „Das war ein souveräner Auftritt der SG Weinsheim.“