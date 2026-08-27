4:2 gegen die SG Rhaunen
SG Unnertal trotzt zweifacher Unterzahl
Symbolbild
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dpa

Der Gegner des TuS Niederbrombach im Kreispokal ist ermittelt. Die SG Unnertal setzte sich gegen die SG Rhaunen durch und empfängt im Achtelfinale den A-Klassen-Aufsteiger.

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Als 16. und letzter Verein hat die SG Unnertal das Achtelfinale des Fußball-Kreispokals erreicht. In einem A-Klassen-Duell bezwangen die Unnertaler die SG Rhaunen/Bundenbach mit 4:2 (1:1).„Wir hatten mehr vom Spiel, auch mehr Chancen, deshalb haben wir verdient gewonnen“, erklärte SGU-Abteilungsleiter Luca Schäfer, der bei der ersten und letzten Aktion des Spiels Protagonist war.
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