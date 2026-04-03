Spabrücken oder Waldböckelheim? Die Fußball-Fans in der Region haben am Ostermontag die Qual der Wahl. Denn an beiden Standorten steigen packende Halbfinals im Kreispokal.
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Es ist zur guten Tradition im Fußballkreis Bad Kreuznach geworden, dass der Ostermontag für den Kreispokal und die beiden Halbfinalspiele reserviert wird. Um 15 Uhr geht es an zwei Austragungsstätten rund: In Spabrücken begrüßt die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg die SG Soonwald, und der TuS Waldböckelheim empfängt den ASV Langweiler/Merzweiler.