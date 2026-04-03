Halbfnals stehen an SG Spabrücken freut sich aufs Duell David gegen Goliath Olaf Paare 03.04.2026, 15:28 Uhr

i Gibt es ein Wiedersehen im Finale? Dazu müssten die beiden A-Klassen-Kontrahenten TuS Waldböckelheim (blaue Trikots) und SG Soonwald am Ostermontag ihre Halbfinals gewinnen. Klaus Castor

Spabrücken oder Waldböckelheim? Die Fußball-Fans in der Region haben am Ostermontag die Qual der Wahl. Denn an beiden Standorten steigen packende Halbfinals im Kreispokal.

Es ist zur guten Tradition im Fußballkreis Bad Kreuznach geworden, dass der Ostermontag für den Kreispokal und die beiden Halbfinalspiele reserviert wird. Um 15 Uhr geht es an zwei Austragungsstätten rund: In Spabrücken begrüßt die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg die SG Soonwald, und der TuS Waldböckelheim empfängt den ASV Langweiler/Merzweiler.







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