SG Spabrücken mit großem Kampf SG Soonwald zittert sich dank Nies ins Finale Olaf Paare 06.04.2026, 21:51 Uhr

i Volles Haus in Spabrücken: 600 Zuschauer sahen, dass sich die favorisierte SG Soonwald (blaue Trikots) gegen die kampfstarken Gastgeber schwertat. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Das von vielen erhoffte Traumfinale im Kreispokal ist perfekt. Am 13. Mai treffen in Roxheim der TuS Waldböckelheim und die SG Soonwald aufeinander. Der A-Klassen-Spitzenreiter zitterte sich allerdings vor 600 Zuschauern in Spabrücken weiter.

Es sind die Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Patrick Nies hielt im Halbfinal-Elfmeterschießen den entscheidenden Strafstoß und bescherte damit seiner SG Soonwald den Einzug ins Kreispokal-Finale der Fußballer. Ausgerechnet der Patrick Nies also, der viele Jahre bei der unterlegenen SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg gespielt hatte.







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