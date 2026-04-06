Das von vielen erhoffte Traumfinale im Kreispokal ist perfekt. Am 13. Mai treffen in Roxheim der TuS Waldböckelheim und die SG Soonwald aufeinander. Der A-Klassen-Spitzenreiter zitterte sich allerdings vor 600 Zuschauern in Spabrücken weiter.
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Es sind die Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Patrick Nies hielt im Halbfinal-Elfmeterschießen den entscheidenden Strafstoß und bescherte damit seiner SG Soonwald den Einzug ins Kreispokal-Finale der Fußballer. Ausgerechnet der Patrick Nies also, der viele Jahre bei der unterlegenen SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg gespielt hatte.