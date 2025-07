Der Verbandspokal nimmt Fahrt auf. Die Teams, die sich in der zweiten Runde in einigen packenden Partien durchgesetzt haben, dürfen nun auf einen regionalen Knaller hoffen.

So unterschiedliche Spielverläufe können Partien mit der gleichen Ausgangslage nehmen: Während A-Klassen-Klub SG Soonwald den zwei Klassen höher angesiedelten Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach in der zweiten Runde des Fußball-Verbandspokals überraschend bezwang, musste der Soonwälder Klassenkamerad TuS Waldböckelheim die Qualität von Landesliga-Aufsteiger SV Winterbach anerkennen. Die Gäste siegten klar mit 7:1. In Bezirksliga-Duellen setzten sich die SG Weinsheim, die TSG Planig und die SG Kirn/Kirn-Sulzbach durch.

SG Weinsheim - TuS Winzenheim 4:1 (2:0). Der Aufsteiger aus Winzenheim startete vielversprechend. „Wir haben eine ganze Zeit gebraucht, bis wir ins Spiel gefunden haben. Das lag auch daran, dass zwei Vorbereitungsspiele von unseren Gegnern abgesagt wurden und wir 14 Tage ohne Spielpraxis waren. Das hast du gemerkt“, sagte SGW-Trainer Andy Baumgartner, der nach Trainingsleistung aufgestellt und einige erfahrene Akteure draußen gelassen hatte. Mit einem Doppelschlag öffnete sich bereits vor der Pause die Tür zum Weiterkommen. Kieran Gätcke erzielte das 1:0 (40.), Niklas Mittwich erhöhte vom Punkt, nachdem Jakob Schilz gefoult worden war (45.). Mit dem 3:0 durch Lorenz Saadalla (60.) schien das Spiel entschieden zu sein, doch der TuS verkürzte durch Murtaza Azimi (69.). „Da habe ich schon befürchtet, dass ich zu früh durchgewechselt habe. Die Jungs haben das aber noch gut zu Ende gespielt“, sagte der Weinsheimer Trainer. Das 1:4 (77.) fiel unglücklich für die Winzenheimer. Ihr Torwart parierte stark, sein Abpraller traf jedoch Mitspieler Glody Kuba, von dem der Ball ins Tor sprang. „Die Winzenheimer sind schon gut. Ein starker Aufsteiger. Unter dem Strich war das aber ein verdienter Sieg von uns“, bilanzierte Baumgartner.

SG Soonwald - FC Schmittweiler-Callbach 3:1 (2:0). Einen zwei Klassen höher angesiedelten Klub aus dem Wettbewerb zu werfen, passiert nicht alle Tage. Die Soonwälder landeten dabei auch einen verdienten Sieg. „Wir waren in der ersten Hälfte mutig, haben die Schmittweilerer hoch angelaufen und damit überrascht“, berichtete Lars Flommersfeld, der Trainer der SGS. Aus einem der vielen Ballgewinne entstand das 2:0 durch Flommersfeld (27.). Zuvor hatte Lukas Gohres auf 1:0 (26.) gestellt. Der Zugang, der in der ersten Runde bereits dreimal getroffen hatte, zeigte damit erneut seinen Wert für die Soonwälder, markierte später auch noch das 3:1 (90.). „Du merkst schon, welche Klasse er hat und wie sehr wir uns auch in der Breite verstärkt haben“, erklärte Flommersfeld. Er verhehlte aber nicht, dass die Schmittweilerer in Hälfte zwei spielerisch überlegen waren und ihre Feldvorteile zum 1:2 durch Ahmet Akif Besler (53.) nutzten. „Wir haben dann noch einmal umgestellt, um defensiv besser zu stehen. Danach waren wir dann stabil genug und haben in der Schlussminute noch das 3:1 erzielt“, analysierte Flommersfeld und ergänzte: „Allerdings haben wir den Sieg teuer erkauft. Unser Youngster Thore Schnell musste mit einer schweren Kreuzbandverletzung ins Krankenhaus gebracht werden, und ich habe einen dicken Knöchel.“

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim - SG Kirn/Kirn-Sulzbach 2:3 (0:2). „Es war ein geiles Derby mit vielen Zuschauern und zwei Mannschaften, die mit offenem Visier agiert und sich viele Chancen erspielt haben. Die Besucher kamen auf ihre Kosten“, bilanzierte Kim Fuhr, der Trainer der Merxheimer. Er ergänzte: „Unsere Enttäuschung hält sich in Grenzen, weil wir mit dem absoluten Meisterschaftsfavoriten der Bezirksliga 90 Minuten mitgehalten haben, dem verdienten Sieger ordentlich Paroli geboten haben. Wir sind konkurrenzfähig, das gibt uns ein gutes Gefühl.“ Für die Merxheimer trafen Maximilian Angene per Elfmeter und Lars Werle mit der letzten Aktion des Spiels. Die Kirner Treffer markierten Felix Schuff, Rico Jelacic und Zugang Murat Aysel. „Wir haben die Treffer zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, freute sich Marco Horbach, der Sportliche Leiter der Kirner.

VfL Rüdesheim - TSG Planig 0:4 (0:1). Der Rüdesheimer Spielertrainer Baris Yakut musste aufgrund einer schweren Erkältung passen. Von außen sah er einen verdienten Sieg der Planiger. Allerdings ärgerten ihn zwei Begebenheiten. So fingen sich die Rüdesheimer viel zu einfache Gegentreffer. „Beim 0:1 und 0:2 besteht nach Ecken eigentlich überhaupt keine Torgefahr, wenn wir klar klären. Das machen wir aber nicht und laufen anschließend gegen starke Planiger einem Rückstand hinterher“, analysierte Yakut. Er fügte an: „Zudem hatten wir die klareren Chancen, die wir einfach machen müssen. Dann ergibt sich ein ganz anderer Spielverlauf.“ Dennis Mastel (38.), Belmin Kurpejovic (56.), Jonah Röhlinger (67.) und Noel Schywalski (90.), der zuvor eine Zeitstrafe (74.) abgesessen hatte, trafen für die Planiger. „Die TSG hat aus wenig viel gemacht, aber es war trotzdem ein verdienter Sieg“, sagte Yakut.

TuS Waldböckelheim - SV Winterbach 1:7 (0:3). Der Sieg war auch in der Höhe verdient. „Meine Jungs haben das super gemacht. Ich bin hochzufrieden, weil sie unsere Vorgaben sehr gut umgesetzt haben“, sagte der Winterbacher Trainer Torben Scherer. Trotz des Derbycharakters zeigten beide Mannschaften eine faire Party. Die Gäste hatten sogar noch weitere Chancen, hätten höher gewinnen können. „Das war ein guter Start in die letzte Vorbereitungswoche“, sagte Scherer mit Blick auf den Landesliga-Auftakt am Sonntag gegen den FC Schmittweiler. „Das soll keine Ausrede sein, aber im Gegensatz zum guten Spiel gegen den TSV Bockenau haben bei uns fünf Mann gefehlt. Das war nicht zu kompensieren“, sagte TuS-Coach Simon Schmidt. Er fügte an: „Jetzt gilt, Mund abputzen und auf den Saisonstart in der Liga konzentrieren.“ Torfolge: 0:1 Emilio Becker (6.), 0:2 Sebastian Fett (21.), 0:3 Jonas Kunz (27.), 1:3 Fett (53., Eigentor), 1:4 Becker (57.), 1:5 Elias Pfenning (67.), 1:6 Niklas Secker (77.), 1:7 Pfenning (90.).

TuS Hackenheim - SG Meisenheim/Desloch/Lauschied 0:3 (0:2). Die Meisenheimer setzten sich völlig verdient durch. „Speziell in der ersten Hälfte hat meine Mannschaft ein klasse Spiel gemacht“, lobte SGM-Trainer Jens Bohr. Laurenz Fach (9.) und Leon Bock (23.) brachten die Gäste frühzeitig in Führung. „Vor allem defensiv standen wir klasse, über 90 Minuten hatten die Hackenheimer keine hundertprozentige Möglichkeit, auch wenn wir trotzdem in Hälfte zwei, als der Gegner den Druck erhöht hat, ein paar knifflige Situationen überstehen mussten. Aber das haben wir gut geregelt bekommen“, analysierte Bohr. Marc-André Schneider (85.) markierte sechs Minuten nach seiner Einwechslung die Entscheidung. „Das war kein gutes Heimspiel von uns, das hatten wir uns ganz anders vorgestellt“, sagte TuS-Coach Tim Hulsey und fügte an: „Ich bin persönlich auch deshalb so enttäuscht, weil mir der Pokal sehr wichtig ist.“ Hulsey haderte vor allem mit den beiden Szenen, die zu den ersten beiden Gegentoren führten. „Das waren gravierende Fehler, der erste glich einem Eigentor. Die Meisenheimer haben das gnadenlos bestraft, und wenn sie mal führen, wird es eklig gegen sie, auch wenn wir viel Ballbesitz hatten.“