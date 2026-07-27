Zweite Verbandspokal-Runde SG Niederhambach/Schwollen fordert den SC Birkenfeld Sascha Nicolay 27.07.2026, 13:36 Uhr

i Marius Botiseriu scheint es anzuzeigen: Er und seine SG Niederhambach/Schwollen wollen gegen den SC Birkenfeld in die dritte Verbandspokalrunde einziehen. Stefan Ding

In der zweiten Verbandspokal-Runde am Mittwoch ist die SG Niederhambach als einziger BIR-A-Klässler am Start. In reinen Bezirksliga-Duellen stehen sich noch Mörschied und Nahbollenbach sowie Buhlenberg und der FSV Blau-Weiss gegenüber.

Drei Partien der zweiten Runde des Fußball-Verbandspokals werden am Mittwoch im Kreis Birkenfeld ausgetragen. In zwei dieser Begegnungen stehen sich Bezirksligisten gegenüber. Der SV Buhlenberg empfängt um 18.45 Uhr den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein, und der TuS Mörschied hat es um 19 Uhr mit der Spvgg Nahbollenbach zu tun.







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