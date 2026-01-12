SG Mörschied/Veitsrodt sichert sich den AH-Titel

Dominic Best erreichte seine beste Form genau zum richtigen Zeitpunkt. Fünf seiner sieben Turniertore schoss der Mann von der SG Mörschied/Veitsrodt im Halbfinale und im Endspiel der inoffiziellen AH-Kreismeisterschaft
Letztlich nur mit sieben Mannschaften ging die inoffizielle AH-Hallenfußball-Kreismeisterschaft in Weierbach „auf der Bein“ über die Bühne. Trotzdem zeigte sich Armin Vogt, der Sportreferent der Stadt Idar-Oberstein, die zusammen mit dem Stadtverband Sport treibender Vereine Ausrichter der Veranstaltung war, angetan von dem Turnier.