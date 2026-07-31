Halbprofis gegen Dorf-Fußball SG Hüffelsheim muss den „Monte Buhlo“ besteigen Sascha Nicolay 31.07.2026, 12:05 Uhr

i Giuseppe Coco und sein SV Buhlenberg messen sich im Verbandspokal mit der SG Hüffelsheim. Kann der „Monte Buhlo“ zur Stolperfalle für Sascha Mockenhaupt und Co werden? Stefan Ding

Ein schwieriges, aber besonderes Los hat der SV Buhlenberg im Verbandspokal gezogen. Die SG Hüffelsheim kommt mit Ex-Profi Sascha Mockenhaupt. Spannend wird es auch im Haag, wo der SC Idar-Oberstein Eintracht Bad Kreuznach zu Gast hat.

Fünf Duelle Kreis Birkenfeld gegen Kreis Bad Kreuznach hat die Auslosung der dritten Runde im Verbandspokal gebracht, die für den 12. August geplant ist. Der Kracher findet im Hans-Dieter-Krieger-Stadion statt, wo der SC Idar-Oberstein die SG Eintracht Bad Kreuznach empfängt.







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