Ein schwieriges, aber besonderes Los hat der SV Buhlenberg im Verbandspokal gezogen. Die SG Hüffelsheim kommt mit Ex-Profi Sascha Mockenhaupt. Spannend wird es auch im Haag, wo der SC Idar-Oberstein Eintracht Bad Kreuznach zu Gast hat.
Lesezeit 2 Minuten
Fünf Duelle Kreis Birkenfeld gegen Kreis Bad Kreuznach hat die Auslosung der dritten Runde im Verbandspokal gebracht, die für den 12. August geplant ist. Der Kracher findet im Hans-Dieter-Krieger-Stadion statt, wo der SC Idar-Oberstein die SG Eintracht Bad Kreuznach empfängt.