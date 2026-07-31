Halbprofis gegen Dorf-Fußball
SG Hüffelsheim muss den „Monte Buhlo“ besteigen
Giuseppe Coco und sein SV Buhlenberg messen sich im Verbandspokal mit der SG Hüffelsheim. Kann der „Monte Buhlo“ zur Stolperfall
Giuseppe Coco und sein SV Buhlenberg messen sich im Verbandspokal mit der SG Hüffelsheim. Kann der „Monte Buhlo“ zur Stolperfalle für Sascha Mockenhaupt und Co werden?
Stefan Ding

Ein schwieriges, aber besonderes Los hat der SV Buhlenberg im Verbandspokal gezogen. Die SG Hüffelsheim kommt mit Ex-Profi Sascha Mockenhaupt. Spannend wird es auch im Haag, wo der SC Idar-Oberstein Eintracht Bad Kreuznach zu Gast hat.

Lesezeit 2 Minuten
Fünf Duelle Kreis Birkenfeld gegen Kreis Bad Kreuznach hat die Auslosung der dritten Runde im Verbandspokal gebracht, die für den 12. August geplant ist. Der Kracher findet im Hans-Dieter-Krieger-Stadion statt, wo der SC Idar-Oberstein die SG Eintracht Bad Kreuznach empfängt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

VerbandspokalSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport