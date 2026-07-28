TuS Hackenheim siegt 3:0 SG Guldenbachtal setzt gefährliche Nadelstiche Olaf Paare 28.07.2026, 15:07 Uhr

i Bekam eine Chance von Anfang an und wusste zu gefallen: Alexander Merk, Zugang des TuS Hackenheim. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der TuS Hackenheim ist im Lostopf, wenn die dritte Runde des Fußball-Verbandspokals ausgelost wird. Der Landesligist gewann beim Bezirksligisten SG Guldenbachtal.

Hans Steyer hieß der Mann des Tages beim TuS Hackenheim. Er war beim 3:0 (1:0)-Erfolg bei der SG Guldenbachtal in der zweiten Runde des Fußball-Verbandspokals an allen drei Treffern des Landesligisten beteiligt. Bereits nach einer Minute wurde Steyer im Strafraum gefoult, Pierre Merkel verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0.







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