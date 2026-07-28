TuS Hackenheim siegt 3:0
SG Guldenbachtal setzt gefährliche Nadelstiche
Bekam eine Chance von Anfang an und wusste zu gefallen: Alexander Merk, Zugang des TuS Hackenheim.
Bekam eine Chance von Anfang an und wusste zu gefallen: Alexander Merk, Zugang des TuS Hackenheim.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der TuS Hackenheim ist im Lostopf, wenn die dritte Runde des Fußball-Verbandspokals ausgelost wird. Der Landesligist gewann beim Bezirksligisten SG Guldenbachtal.

Lesezeit 1 Minute
Hans Steyer hieß der Mann des Tages beim TuS Hackenheim. Er war beim 3:0 (1:0)-Erfolg bei der SG Guldenbachtal in der zweiten Runde des Fußball-Verbandspokals an allen drei Treffern des Landesligisten beteiligt. Bereits nach einer Minute wurde Steyer im Strafraum gefoult, Pierre Merkel verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

VerbandspokalSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport