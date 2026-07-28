Der TuS Hackenheim ist im Lostopf, wenn die dritte Runde des Fußball-Verbandspokals ausgelost wird. Der Landesligist gewann beim Bezirksligisten SG Guldenbachtal.
Lesezeit 1 Minute
Hans Steyer hieß der Mann des Tages beim TuS Hackenheim. Er war beim 3:0 (1:0)-Erfolg bei der SG Guldenbachtal in der zweiten Runde des Fußball-Verbandspokals an allen drei Treffern des Landesligisten beteiligt. Bereits nach einer Minute wurde Steyer im Strafraum gefoult, Pierre Merkel verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0.