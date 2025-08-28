Die SG Soonwald ist ins Viertelfinale des Fußball-Kreispokals eingezogen, die SG Gräfenbachtal feierte ihren ersten Saisonsieg in der A-Klasse Bad Kreuznach, und der TuS Roxheim übernahm die Tabellenführung in der B-Klasse Bad Kreuznach 1: Die Partien unter der Woche hatten einiges zu bieten.

SG Hochstetten/Nußbaum – SG Soonwald 0:5 (0:2). Der Platz holprig, der Gegner defensiv ausgerichtet: Trotzdem lösten die Soonwälder ihre Aufgabe souverän. „Der Gegner hat mit einer Fünferkette agiert, da war es gut, dass wir früh das 1:0 gemacht haben“, sagte SGG-Trainer Lars Flommersfeld, der seinem Team eine erwachsene Leistung bescheinigte. Lukas Gohres legte in der siebten Minute vor und traf auch zum 4:0 (61.). Leon Kellerer (50., 75.) verbuchte ebenfalls einen Doppelpack. Zudem traf Tom Craß (31.). Die Gastgeber waren ab Minute 52 nach einer Roten Karte wegen Nachtretens in Unterzahl.

FC Bavaria Ebernburg – SG Gräfenbachtal 0:3 (0:0). Ihren Sieg widmeten die Gräfenbachtaler ihrem Mitspieler Sebastian Frey, der sich beim ersten Aufeinandertreffen einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hatte. Die SG, die defensiver begonnen hatte, kam nach der Pause besser in Fahrt. „Wir haben umgestellt, waren vorne viel präsenter, haben Fehler erzwungen und sie genutzt“, berichtete David Lukas, der Co-Trainer der Gäste. Luca Ender (62., 68.) brach den Bann, Niclas Buech (72.) erhöhte. Zwei Ebernburger handelten sich Gelb-Rote Karten ein (76., 86.).

TSG Planig II – TuS Roxheim 2:2 (1:1). Bis in die sechste Minute der Nachspielzeit war der TuS auf Siegkurs, doch Agit Erseven sicherte den Planigern mit seinem Treffer einen Punkt. „Es war ein heißer Kampf. Weil beide Mannschaften gerne das Spiel machen, hat sich keiner hinten reingestellt“, berichtete TSG-Trainer Jonas Schenk. In Hälfte eins hatte sein Team ein Chancenplus, in Hälfte zwei der Gast, der durch Valentin Guckelsberger (22.) und Nico Richter (86.) zweimal führte. Matthias Jung (27.) hatte zum 1:1 getroffen.