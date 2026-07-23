Erste Runde steht an Schwere Pokalaufgaben für die A-Klassen-Topteams Olaf Paare 23.07.2026, 11:58 Uhr

i Im Mai bejubelte der TuS Waldböckelheim den Gewinn des Kreispokals. Nun bestreiten die Waldböckelheimer das Eröffnungsspiel des neuen Wettbewerbs. Klaus Castor

Eine Woche vor dem Punktspielstart steht traditionell die erste Kreispokalrunde auf dem Programm. Für einige ist es ein Testspiel unter Wettbewerbsbedingungen, andere gehen die Sache konzentriert an, weil sie das Finale im Hinterkopf haben.

Mit 14 Erstrunden-Partien startet nach dem Fußball-Verbandspokal nun auch der Bitburger-Kreispokal in die neue Runde. Alle Spiele werden am Sonntag ausgetragen.In den vergangenen Jahren war der Pokal ein sehr guter Formindikator. Im TuS Winzenheim und in der SG Soonwald stürmten zuletzt zweimal die A-Klassen-Meister ins Pokalfinale.







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