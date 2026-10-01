Gegen den Abonnementsieger und Titelverteidiger auszuscheiden, ist keine Schande. Doch viele der 1000 Zuschauer in Hüffelsheim hatten sich gegen den TSV Schott Mainz etwas mehr Spannung und Ausgeglichenheit erhofft.
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1000 Zuschauer, optimale äußere Bedingungen: Es war alles angerichtet für einen packenden Pokalabend in Hüffelsheim, doch der Gast spielte sportlich einfach nicht mit. Der TSV Schott Mainz trat im Achtelfinale des Fußball-Verbandspokals bei der SG Hüffelsheim extrem fokussiert und dominant auf und landete einen ungefährdeten und spannungsfreien 3:0 (2:0)-Erfolg.