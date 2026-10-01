SG Hüffelsheim verliert 0:3 Schott lässt keine Zweifel und keine Überraschung zu Olaf Paare 01.10.2026, 09:40 Uhr

i Mit einer beherzten Grätsche klärt der Hüffelsheimer Abwehrchef Sascha Mockenhaupt (am Boden) vor dem starken Mainzer Jonas Sträßer. Am Ende unterlag die SGH aber mit 0:3. Klaus Castor

Gegen den Abonnementsieger und Titelverteidiger auszuscheiden, ist keine Schande. Doch viele der 1000 Zuschauer in Hüffelsheim hatten sich gegen den TSV Schott Mainz etwas mehr Spannung und Ausgeglichenheit erhofft.

1000 Zuschauer, optimale äußere Bedingungen: Es war alles angerichtet für einen packenden Pokalabend in Hüffelsheim, doch der Gast spielte sportlich einfach nicht mit. Der TSV Schott Mainz trat im Achtelfinale des Fußball-Verbandspokals bei der SG Hüffelsheim extrem fokussiert und dominant auf und landete einen ungefährdeten und spannungsfreien 3:0 (2:0)-Erfolg.







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