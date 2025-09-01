Die Auslosung der Spiele der vierten Runde im Fußball-Verbandspokal hat im Kreis Bad Kreuznach nicht gerade für Begeisterungsstürme gesorgt. Ein ungelegen kommendes Heimspiel und zwei schwere Auswärtspartien stehen am Mittwoch an. Attraktiver ist die Partie des SC Idar-Oberstein.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach – TuS Marienborn (Mittwoch, 19 Uhr). SGK-Trainer Jens Wückert macht keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit. „Zunächst hatten wir auf einen Top-Gegner von der Nahe gehofft, dann wurde aber der Topf vergrößert und wir haben in der TuS Marienborn einen Gegner erhalten, der in Kirn kaum einen interessiert. Dazu wurde der Termin geändert, und deshalb müssen wir nun am Mittwoch und am Freitag in Nahbollenbach spielen.“ Da die Prioritäten der Kirner eindeutig auf der Bezirksliga liegen, wird Wückert in Sachen Aufstellung genau hinschauen, wen er zweimal belastet und auf wen er im Zweifel eher verzichtet. Zudem fehlt in Florian Hahn (beruflich im Ausland) ein Spieler, der mit seiner Körperlichkeit in einem Duell gegen einen zwei Klassen höher beheimateten Gegner wichtig wäre. „Aber wir sind Sportler. Die Jungs, die beim Anpfiff auf dem Platz stehen, wollen gewinnen“, sagt Wückert und ergänzt: „Wir sind ja auch Woche für Woche der Favorit und tun uns schwer mit der Rolle. Vielleicht läuft es jetzt mal umgekehrt.“

SV Gimbsheim – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied (Mittwoch, 19.30 Uhr). Die englische Woche der SGM begann mit einer Hiobsbotschaft: Pascal Mohr hat sich beim 1:1 gegen den SV Hermersberg das Schlüsselbein gebrochen, fällt bis zur Winterpause aus. Da auch Hendrik Hautz aus beruflichen Gründen fehlt, muss SGM-Trainer Jens Bohr in der Innenverteidigung improvisieren. „Wir werden das mit unserem Personal schon gelöst bekommen“, erklärt der Coach. Mohrs Verletzung schmälert etwas die Vorfreude auf die Partie, trotzdem sagt der Coach: „Wir freuen uns auf die Aufgabe in Gimbsheim. Dort haben wir noch nie gespielt, und Sportanlagen das erste Mal zu erleben, hat einen großen Reiz.“ Auch sportlich ist der Vergleich zwischen den beiden Landesligisten aus unterschiedlichen Staffeln interessant. Bohr sagt: „Auch wenn zuletzt zweimal der West-Zweite die Aufstiegsrunde gewonnen hat, heißt es immer, die Ost-Staffel ist stärker.“ Das wollen die Meisenheimer widerlegen.

SVW Mainz – SG Hüffelsheim (Mittwoch, 19.30 Uhr). Die Hüffelsheimer hatten sich bereits am Ende der vergangenen Saison mit den Weisenauern beschäftigt, da diese ein möglicher Kontrahent in der Aufstiegsrunde gewesen wären. Seitdem ist der Respekt groß vor den Mainzern. „Ich kenne viele Spieler, auch den Trainer, das ist ein sehr stabiles Gebilde“, lobt SGH-Trainer André Weingärtner und fügt an: „Sie sind in der Lage, einen Verbandsligisten auszuschalten. Dass sie dem Abwehrbollwerk Alemannia Waldalgesheim drei Gegentore eingeschenkt haben, sagt doch alles.“ In der Runde zuvor siegte der SVW mit 3:2. Das soll den Hüffelsheimern nicht passieren, die sich im Verbandspokal einiges ausrechnen. „Das ist für unseren tiefen Kader ein wichtiger Wettbewerb. Zumal es im Südwesten ja keine Übermannschaften aus der Dritten Liga gibt“, sagt Weingärtner. Der SGH-Kader bleibt unverändert, Änderungen in der Startformation sind aber denkbar. Elias Ludwig ist ein Kandidat, um die Abwehr zu stabilisieren.

SC Idar-Oberstein – Wormatia Worms (Mittwoch, 19 Uhr). Bereits am Sonntag standen sich beide Teams in der Oberliga gegenüber. Die Gäste siegten mit 2:0, nun möchten die Idarer den Spieß umdrehen. Dazu ist aber eine deutliche Steigerung notwendig. Beide Teams eint, dass der Erfolg im Verbandspokal Jahr für Jahr auf der Zielagenda steht, beide aber schon lange kein Finale mehr erreicht haben.