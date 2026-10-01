Gegner Südwest Ludwigshafen SC Idar winkt der Einzug ins Verbandspokal-Halbfinale Sascha Nicolay 01.10.2026, 15:29 Uhr

i Jubeln Jelle Lang und sein SC Idar-Oberstein im Verbandspokal weiter? Im Viertelfinale geht es zu Landesligist Südwest Ludwigshafen. Da winkt das Halbfinale. Stefan Ding

Am 14. Oktober hat der SC Idar-Oberstein eine ziemlich große Chance, ins Halbfinale des Verbandspokals einzuziehen. Die Auslosung für das Viertelfinale brachte Landesligist Südwest Ludwigshafen als Gegner.

Mit einem 4:3-Sieg beim FC Schmittweiler/Callbach hat der SC Idar-Oberstein das Viertelfinale im Verbandspokal erreicht – und es spricht recht viel dafür, dass die Pokalreise noch ein bisschen weitergehen wird. Bei der Auslosung der Viertelfinalpartien wurde der SC als Gast von Südwest Ludwigshafen gezogen.







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