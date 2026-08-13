5:1 gegen die SG Eintracht SC Idar-Oberstein diagonal lang eine Runde weiter Frank Faber 13.08.2026, 11:17 Uhr

i Der SC Idar-Oberstein war immer einen Schritt schneller – hier ist es Luca Heiler – als die SG eintracht Bad Kreuznach. 5:1 endete die Verbandspokal-Partie. Joachim Hähn

Der SC Idar-Oberstein hat das Nahe-Derby im Verbandspokal gegen die SG Eintracht Bad überraschend deutlich gewonnen. Zwei SC-Akteure schnüren Doppelpacks. Gäste offenbaren Defensivprobleme.

Fußballerisch ansprechend besiegte dder SC Idar-Oberstein den Liga-Konkurrenten SG Eintracht Bad Kreuznach in der dritten Verbandspokal-Runde deutlich mit 5:1 (3:0). Besonders vor der Pause nahm der SC seinen Gegner mit einer starken Defensivleistung aus der Partie und fiel mit gezieltem Passspiel im Vorwärtsgang sowie einer ordentlichen Chancenverwertung positiv auf.







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