TSV Schott Mainz wird zugelost SC Idar empfängt im Halbfinale den Abo-Pokalsieger Sascha Nicolay 30.10.2026, 12:18 Uhr

i Die SC-Trainer Christian Henn (links) und Stephan Holländer (rechts) sowie Führungsspieler Ramzi Ferjani dürfen sich auf ein Verbandspokal-Halbfinale gegen den TSV Schott Mainz freuen. Stefan Ding

Dass das Halbfinal-Los hart werden wird, war klar. Außer dem SC Idar-Oberstein befanden sich nur die drei Top-Teams der Oberliga im Verbandspokal-Lostopf. Zu tun bekommt es der SC im März nun mit Titelverteidiger TSV Schott Mainz.

Der SC Idar-Oberstein empfängt im Halbfinale des Verbandspokals den TSV Schott Mainz. Das ergab die Auslosung in der Sportschule Edenkoben. Franz Kolb, der frühere Leiter des Spielbetriebs im Südwestdeutschen Fußballverband, war als „Losfee“ eingesetzt und fingerte zunächst die Partie FK Pirmasens gegen TuS Mechtersheim aus dem Lostopf.







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