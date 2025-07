Drei Verbandspokalspiele gehen im Kreis Birkenfeld am Wochenende über die Bühne. Am Freitag spielen Rhaunen und Mörschied sowie Hoppstädten und Nahbollenbach gegeneinander. Am Sonntag empfängt Mittelreidenbach Birkenfeld.

Die ersten Sieger stehen schon fest. Der TuS Finkenbach/Waldgrehweiler aus der A-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg und Landesligist SG Rieschweiler sind schon in die zweite Runde im Fußball-Verbandspokal eingezogen. Ab Freitag greifen auch sechs Mannschaften aus dem Fußballkreis Birkenfeld ins Pokalgeschehen ein. Dreimal lautet das Duell A-Klasse gegen Bezirksliga.

Der erste Anpfiff eines Pflichtspiels erfolgt am Freitagabend in Rhaunen. Dort wird um 19 Uhr ein waschechter Kreispokalgewinner die Partie zwischen der SG Rhaunen/Bundenbach und dem TuS Mörschied freigeben. Jan-Erik Breuer ist der Schiedsrichter. In seiner anderen Fußball-Rolle – als zweikampf- und kopfballstarke Abwehrkante – schnappte er sich vor knapp zwei Monaten mit dem SV Buhlenberg den Kreis-Cup. Kurios: Eine Woche nach der Partie in Rhaunen werden die SG Rhaunen/Bundenbach oder der TuS Mörschied wieder auf den ehemaligen Oberliga-Schiedsrichter, der vor drei Jahren als Assistent sogar beim Verbandspokalfinale an der Linie stand, treffen. Dann wird der freilich wieder als Defensivturm auftreten. Breuers SV Buhlenberg wurde nämlich dem Sieger von Rhaunen als Zweitrundengegner zugelost.

Außer in Rhaunen wird am Freitagabend – freilich erst eine halbe Stunde später, um 19.30 Uhr – beim TuS Hoppstädten gekickt. Die Spvgg Nahbollenbach ist dort Gast. Und am Sonntag (16 Uhr) empfängt der SV Mittelreidenbach den SC Birkenfeld.

SG Rhaunen/Bundenbach – TuS Möschied (Freitag, 19 Uhr in Rhaunen). Florian Galle lacht laut auf, als er die nicht wirklich ernst gemeinte Frage, ob der TuS Mörschied für den ersten Schritt zum Verbandspokalsieg und Einzug in den DFB-Pokal bereit sei, beantwortet: „Klar, wir schnappen uns den Pott“, feixt der Trainer des TuS Mörschied ironisch-spöttisch. Natürlich weiß auch Galle, dass es selbst für einen guten Bezirksligisten wie den TuS Mörschied im Grunde ein Ding die Unmöglichkeit ist, diesen Pokal zu gewinnen. Die erste Runde würde der TuS aber schon gerne überstehen, wenngleich Galle klarmacht: „Diese Pokalrunde ist schon sehr früh, und deshalb hat die Partie auch den Charakter eines Vorbereitungsspiels. Allerdings gegen einen guten Gegner.“ Galle erläutert weiter: „Wir wollen schon gewinnen und versuchen, unserer Favoritenrolle einigermaßen gerecht zu werden, um uns nächste Woche das nächste Vorbereitungsspiel gegen den nächsten guten Gegner zu sichern.“

Artur Wirt, Galles Gegenüber, stößt ins gleiche Horn. „Weil wir uns in diesem Wettbewerb nicht viel ausrechnen können, ist das eher ein Vorbereitungsspiel für uns. Allerdings ein gutes Vorbereitungsspiel.“ Vor zwei Wochen haben sich beide Vereine in einem echten Testspiel gegenübergestanden. Beim Sportfest des TuS Niederbrombach führte B-Klasse-Meister Rhaunen zur Pause 2:1, ehe am Ende doch eine 2:4-Niederlage stand. „Diesmal wird es schwieriger für uns“, ist sich Wirt sicher, der – wie sein Mittrainer Walter Buchholz schon das Trikot des TuS getragen hat. Wirt erklärt: „Wir haben vier angeschlagene Stammspieler. Vor allem unsere Offensive ist betroffen.“ Doch Wirt verspricht auch: „Wir geben alles, hauen alles rein.“

TuS Hoppstädten – Spvgg Nahbollenbach (Freitag, 19.30 Uhr). Als „Vorbereitungsspiel mit Wettkampfzweck“ sieht Andy Forster, der Trainer der Spvgg Nahbollenbach, die Erstrundenpartie auf der Schmittwiese. Der Ex-Oberligakeeper verweist darauf, dass sein Team gerade in der dritten Vorbereitungswoche stecke und deshalb Abstriche zu machen seien. In Runde zwei möchte Forster gleichwohl. Er sagt: „Wir sollten schon gewinnen.“

Leicht wird das bestimmt nicht, denn der TuS Hoppstädten geht ambitioniert in die neue A-Klasse-Saison und hat sich den Aufstieg und damit die Rückkehr in die Bezirksliga zum Ziel gesetzt. Die erste Verbandspokalrunde sieht Trainer Philipp Reichert so: „Das ist ein schöner Wettbewerb, aber er ist Teil der Vorbereitung.“ Reichert selbst fehlt am Freitagabend, er ist noch im Urlaub. Gecoacht werden die Hoppstädtener von Michael Henn. Aus der Außenseiterrolle heraus möchte der TuS in die zweite Runde einziehen. Dort wäre dann der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein der Gegner.

SV Mittelreidenbach – SC Birkenfeld (Sonntag, 16 Uhr). Natürlich geht Bezirksligist Birkenfeld aus Favorit in die Partie, doch Florian Herzog, der Trainer des SV Mittelreidenbach, rechnet sich gegen das Team seines früheren Mannschaftskameraden beim SC Idar-Oberstein, Pascal Geibel, durchaus etwas aus. „Ich denke nicht, dass wir ein Gegner sind, den man einfach so im Vorbeigehen schlägt“, sagt Herzog und fügt hinzu: „Der SC Birkenfeld hatte vergangene Saison auch nicht gerade Top-Form und somit wollen wir eine Runde weiterkommen.“ Herzog betont aber, dass es kein Beinbruch wäre, wenn sein SVM das nicht schaffen würde: „Dann war es eine Erfahrung und ein Testspiel auf Wettbewerbsniveai mehr für uns.“

SCB-Coach Geibel hat durchaus Respekt. „Mittelreidenbach ist ein richtig guter Gegner“, sagt er. Schwierig könnte die Partie für die Gäste auch deshalb werden, weil mit Michael Bem, Niklas Schindler und Alex Koch drei wichtige Spieler ausfallen. Andererseits präsentierte sich der SCB zuletzt beim Sportfest in Schwollen in starker Frühform. Gegen den recht hoch gehandelten B-Klässler SG Niederhambach/Schwollen gab es einen 11:0-Sieg. Außerdem gehen die Birkenfelder mit einer besonderen Motivation ins Spiel. „In der nächsten Runde wartet der VfR Baumholder auf den Sieger, und wir würden wahnsinnig gerne gegen den VfR spielen“, erklärt Geibel, der selbst ein halbes Jahr lang in der Oberliga Coach der Baumholderer war. Der heutige SCB-Trainer verrät: „Für den Fall, dass wir in Mittelreidenbach gewinnen, haben wir uns mit dem VfR schon darauf geeinigt, das Heimrecht zu tauschen, weil in Baumholder Sportfest ist.“