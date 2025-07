Unbedingt wollte der SC Birkenfeld die zweite Runde im Verbandspokal erreichen, um dort am Sonntag beim VfR Baumholder bei dessen Sportfest antreten zu können. In Mittelreidenbach fehlte dann aber nicht viel, und der SCB hätte sich den Weg nach Baumholder selbst verbaut. Am Ende reichte es im Wiederholungsspiel in Runde eins beim A-Klässler trotz 4:1- und 5:2-Führung gerade noch so zum 5:4-Erfolg.

Die Auseinandersetzung mit dem SV Mittelreidenbach verlief für den SC Birkenfeld viel komplizierter als erhofft. Der erste Versuch dieser Verbandspokal-Erstrundenpartie musste am Sonntag bei einer 3:1-Führung der Kreisstädter wegen eines Gewitters abgebrochen werden. Im zweiten Versuch am Mittwoch war der SCB schon fast durch die Tür in Runde zwei durchmarschiert, als er sie sich buchstäblich beinahe noch selbst zugeknallt hätte.

„Das waren alles korrekte Entscheidungen“

SCB-Trainer Pascal Geibel über die Leistung von Schiedsrichterin Miriam Dietz

„Das war stressig, so etwas will ich nie mehr erleben“, stöhnte Birkenfelds Coach Pascal Geibel. Insgesamt vier Platzverweise (zwei Zeitstrafen, zwei Gelb-Rote Karten) handelte sich der SCB in den 90 Minuten ein. Die Partie wurde geradezu zum Lehrstück, wie Unparteiische in dieser Saison die neuen Karten-Regeln umsetzen müssen. Schiedsrichterin Miriam Dietz vom SC Kirn-Sulzbach wandte zweimal die „Gelb-plus-Regelung“ an und zog zweimal die Ampelkarte. Immer erwischte es den SCB. „Das waren alles korrekte Entscheidungen“, stellte Geibel klar und betonte: „Wir haben uns undiszipliniert verhalten und sind selbst schuld.“

Dabei hatte der SC Birkenfeld eigentlich alles im Griff. „Spielerisch waren sie schon überlegen“, urteilte Florian Herzog, der Spielertrainer des SV Mittelreidenbach. Zur Pause hieß es trotzdem 1:1, weil Julian Mach mit einem Freistoßtreffer (42.) Arne Wildbihlers Führungstor (15.) ausgeglichen hatte.

Lehrstück zur neuen Kartenregelung

Doch nach dem Seitenwechsel zog der SCB rasch davon. Niklas Schellenberg (49.) und Jan-Luca Willrich (52.) schossen eine 3:1-Führung heraus. Doch unmittelbar nach dem 3:1 leistete Roman Nagel die erste Undiszipliniertheit. „Miriam Dietz konnte gar nicht anders, als ihn zehn Minuten vom Platz zu stellen“, meinte SVM-Coach Herzog. Unsportlichkeiten führen neuerdings zur verschärften Form der Gelben Karte, zur sogenannten „Gelben Karte plus“, die mit einer Zehn-Minuten-Auszeit für den betroffenen Akteur verbunden ist. In Unterzahl stellte der SCB durch Schellenberg dann zunächst auf 4:1 (56.), um dann durch Jegor Ditz den nächsten Gegentreffer zum 2:4 zu schlucken (58.).

Kein Problem eigentlich, denn – kaum wieder in Gleichzahl – erhöhte Wladislaw Sontag auf 5:2 (63.). „Spätestens da war ich mir eigentlich sicher, dass wir keine Chance mehr haben“, verriet Herzog. Aber Jegor Ditz verkürzte auf 3:5 (77.). „Danach haben sich die Birkenfelder auf einmal selbst dezimiert, und das Spiel wäre beinahe komplett gekippt“, staunte Herzog. Geibel konnte nur noch mit dem Kopf schütteln und meinte: „Irgendwie ist nach dem 3:5 Stimmung am und auf dem Platz aufgekommen, und wir haben uns wirklich undiszipliniert verhalten.“ Innerhalb von sechs Minuten sah sich Schiedsrichterin Miriam Dietz genötigt, drei SCB-Akteure vom Platz zu stellen.

Drei Platzverweise in sechs Minuten

Zunächst kassierte der schon mit Gelb belastete Jan-Luca Willrich für sein nächstes Foul Gelb-Rot (78.). Dann handelte sich Daniel Sommer, der erst zur zweiten Hälfte eingewechselt worden war, die nächste Ampelkarte ein (83.), nachdem er nur fünf Minuten zuvor Gelb gesehen hatte. Drei weitere Minuten später leistete sich Eduard Pavzuk die nächste Unsportlichkeit. „Gelb plus“, also „Zehn Minuten“, waren die Folge (86.). Auch Pavzuk stand als Einwechselspieler erst 20 Minuten auf dem Platz.

Mit drei Akteuren mehr auf dem Feld gelang dem SV Mittelreidenbach durch Noah Bailey das 4:5-Anschlusstor (88.). „Danach haben wir das mit Glück über die Zeit gerettet“, atmete Geibel durch, der „durchaus noch Chancen“ für die Mittelreidenbacher sah.

SV Oberhausen fliegt raus

Bitter verlief das Wiederholungsspiel von Runde eins für den SV Oberhausen. Der Bezirksliga-Aufsteiger hatte beim ersten Versuch am Sonntag bei der SG Soonwald 2:0 geführt, als die Partie wegen Gewitters abgebrochen werden musste. Am Mittwoch setzte es dann eine 0:3-Niederlage für den SVO. Außerdem kamen auf der Nahe-Schiene der TuS Waldböckelheim, der TuS Winzenheim und die SG Merxheim weiter.