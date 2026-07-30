Turbulenter Verbandspokal
SC Birkenfeld kassiert insgesamt fünf Rote Karten
Diskussionen mit dem Schiedsrichter gab es auch in der Partie des SV Buhlenberg gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Obersstein. Hier s
Diskussionen mit dem Schiedsrichter gab es auch in der Partie des SV Buhlenberg gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Obersstein. Hier schlichtet Referee Jakob Nikolaus Schick zwischen SVB-Kapitän Radoslav Mehrwald und Blau-Weiss-Abwehrrecke Sven Danech.
Stefan Ding

Die SG Niederhambach/Schwollen hat sich auf der Nahe-Schiene als einziger A-Klässler in die dritte Verbandspokal-Runde geschafft. Gegen den SC Birkenfeld ging es turbulent zu. Weiter sind auch der TuS Mörschied und der SV Buhlenberg.

Lesezeit 4 Minuten
Turbulent ging es zu in der zweiten Verbandspokal-Runde im Kreis Birkenfeld. Vor allem im Duell der SG Niederhambach/Schwollen mit dem SC Birkenfeld wurde es unübersichtlich. Am Ende quittierten die Birkenfelder bei ihrer 2:3-Niederlage drei Gelb-Rote Karten auf dem Feld und zwei Rote Karten an der Seitenlinie.
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