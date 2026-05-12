Heißes Duell am Mittwoch Roxheimer wollen Pokalfinale zum Fußballfest machen Olaf Paare 12.05.2026, 11:48 Uhr

i Das Kreispokal-Finale wird auch ein Duell der Spielertrainer: Der Waldböckelheimer Abwehrchef Simon Schmidt (am Ball) klärt vor Lars Flommersfeld, dem angreifenden Coach der SG Soonwald. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die Vorfreude bei Spielern, Trainern, Fans und neutralen Zuschauern ist groß: Das Kreispokal-Finale lockt Jahr für Jahr viele Menschen an. Dieses Mal geht es in Roxheim zwischen der SG Soonwald und dem TuS Waldböckelheim zur Sache.

Es hat etwas von einem Traumfinale: Mit den Pokalspezialisten der SG Soonwald und dem Traditionsklub TuS Waldböckelheim stehen sich am Mittwochabend im Finale des Fußball-Kreispokals zwei Topteams gegenüber. Austragungsort ist Roxheim – ein Ort mit großem Einzugsgebiet und Fußball-Faible.







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