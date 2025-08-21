Trotz einer 4:1-Führung musste die Spvgg Teufelsfels noch um den Einzug ins Kreispokal-Viertelfinale der Fußballer bangen. Für eine Überraschung sorgte die SG Disibodenberg, die den klassenhöheren VfL Simmertal rauskegelte. Den höchsten Sieg im Achtelfinale landete die SG Alsenztal mit einem 10:0 bei der SG Odenbach.

SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg – VfL Sponheim 4:0 (2:0). Ab der 25. Minute ging es nur noch in eine Richtung. „Die ersten 20, 25 Minuten war das Spiel auf Augenhöhe, danach hatten wir das Spiel in der Hand“, erzählte SG-Trainer Sebastian Dilly. Die dominante Phase eröffnete Stefan Klein (24.). Sieben Minuten später schoss SGler Marcus Dreher auf das VfL-Gehäuse, doch wegen eines kuriosen Torwartfehlers wertete Schiedsrichter Simon Zerfaß den Treffer als Eigentor. Jarno Lang (54.) und Mario Lunkenheimer (76.) bauten die Führung aus. „Das Ergebnis ist in der Höhe völlig verdient, wir hätten auch mehr Tore schießen können, haben aber viele Chancen liegengelassen“, bilanzierte Dilly.

SG Disibodenberg – VfL Simmertal 4:2 (2:1). „Ich bin 100 Prozent zufrieden mit dem Spiel, die Jungs haben ihre Aufgabe gut gelöst“, lobte SG-Trainer Tim Kreuscher, der angetan war, wie gut sein Team die Vorgaben umgesetzt hatte. Ein frühes Tor von Lukas Schäfer (2.) ließ die Gastgeber jubeln. Christoph Alt gelang zwar der Ausgleich (18.), die Gastgeber beendeten die erste Hälfte dennoch mit einem Treffer vorne: Jonas Schumacher war in der 45. Minute das 2:1 gelungen. Gegen Ende nahm das Duell noch einmal Fahrt auf. In der 85. Minute erhöhte Marcel Dreesbach auf 3:1, sechs Minuten später legte Moses Dongus nach. Doch die Simmertaler gaben sich noch nicht geschlagen und verkürzten durch Spielertrainer Enes Softic (90.+3). „Wir haben den Ball schön laufen lassen und haben auch lufttechnisch sehr gut mitgehalten“, freute sich Kreuscher.

SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg – SG Alsenztal 0:10 (0:4). Für den C-Klassen-Vertreter war gegen die zwei Klassen höher beheimatete SGA nichts zu holen. „Ziel war es, die Weichen früh auf Sieg zu stellen, und das ist uns gelungen“, erzählte der Alsenztaler Maximilian Bauer, der selbst zum 2:0 (15.) traf. Zudem waren Dennis Weber (11.) und Serdar Yildiz (32., 42.) in der ersten Hälfte erfolgreich. Nach der Pause ließen die Gäste nicht nach. Marcel Koch (52., 70.), erneut Weber (58.), Philip Schneider (68.), Philipp Clos (80.) und Julian Aff (87.) machten den Kantersieg perfekt. Kurz vor Schluss gab es eine Rote Karte für die SGA und einen Handelfmeter für die Gastgeber, den die Odenbacher jedoch nicht nutzen konnten.

Kreuznacher Kickers – Spvgg Teufelsfels 3:4 (1:1). „Am Ende mussten wir noch mal richtig zittern“, berichtete der Teufelsfelser Abteilungsleiter Artur Wenzel. Nach einer vermeintlich sicheren Führung durch Jan Diener (77.) zum 4:1 starteten die Gastgeber eine Aufholjagd. Francesco Armbrüster (83.) und Ole Holtkamp (90.+2) ließen die Kickers auf einen Pokalcoup hoffen. „Der Kunstrasen war für uns total ungewohnt, die ersten 20 Minuten haben wir erst mal gegen den Platz gekämpft“, sagte Wenzel. Die Gastgeber nutzten den Vorteil früh, Nico Loritz brachte seine Mannschaft in der dritten Minute in Führung. Nach der Eingewöhnungsphase fingen sich die Gäste, und Christopher Schmidt (16.) traf zum Ausgleich. Trotz Unterzahl – die Spvgg hatte in der 53. Minute eine Zeitstrafe kassiert – gelang Nazarii Shutylov (56.) das 2:1. Nicolae Plesca (74.) baute die Führung der Gäste aus.

SG Waldlaubersheim/Gutenberg – ASV Langweiler/Merzweiler 1:2 (1:1). Der Pokalsieger von 2024 ist eine Runde weiter, musste sich in einer zerfahrenen Partie in Waldlaubersheim aber ordentlich strecken. „Eigentlich war mehr möglich für uns“, erklärte SGler Björn Strack, dessen Team durch Timo Dreßler (26.) zunächst vorne lag. Unmittelbar vor der Pause glich Jonas Emrich, der Langweilerer Kapitän, aus. „Auf beiden Seiten gab es keine zwingenden Chancen, die letzte Konsequenz hat gefehlt“, berichtete Strack und ergänzte: „Der Spielverlauf war komisch, mir haben einfach die Zweikämpfe gefehlt.“ Nur vier Minuten vor dem Siegtreffer (63.) des ASV, der auf das Konto von Lukas Michel ging, verpassten die Gastgeber mit einem Lattentreffer knapp die Führung. „Mitten in der Woche ist es nie einfach, viele sind in der Nachtschicht, und beide Teams hatten einige Verletzte“, sagte ASV-Vorsitzender Andreas Fischer, der das Spiel als ausgeglichen bezeichnete. Und fair war es auch – Schiedsrichter Christoph Unckrich musste keine einzige Karte zücken.