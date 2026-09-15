Zwei Achtelfinal-Paarungen, die am Mittwoch angepfiffen werden, gab es auch in der vergangenen Kreispokalsaison. Besonders spannend könnte es in Kirschweiler werden.
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Sechs Partien des Achtelfinals im Fußball-Kreispokal Birkenfeld werden am Mittwoch, um 19 Uhr, angepfiffen. Dreimal lautet das Duell B-Klasse gegen A-Klasse, zweimal stehen sich B-Klässler gegenüber und einmal treffen zwei A-Klässler aufeinander.Die A-Klasse-Paarung zwischen der SG Unnertal und dem TuS Niederbrombach gab es erst vor wenigen Tagen in der Liga.