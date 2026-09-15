Achtelfinale im BIR-Kreispokal Revanchiert sich der TuS Kirschweiler beim FC Brücken? Sascha Nicolay 15.09.2026, 11:44 Uhr

i Vor einem Jahr mussten sich Timmy Lorenz (Mitte) und sein TuS Kirschweiler im Kreispokal dem FC Brücken beugen. Wie geht es am Mittwoch beim nächssten Pokalduell aus? Hähn Joachim. Joachim Hähn

Zwei Achtelfinal-Paarungen, die am Mittwoch angepfiffen werden, gab es auch in der vergangenen Kreispokalsaison. Besonders spannend könnte es in Kirschweiler werden.

Sechs Partien des Achtelfinals im Fußball-Kreispokal Birkenfeld werden am Mittwoch, um 19 Uhr, angepfiffen. Dreimal lautet das Duell B-Klasse gegen A-Klasse, zweimal stehen sich B-Klässler gegenüber und einmal treffen zwei A-Klässler aufeinander.Die A-Klasse-Paarung zwischen der SG Unnertal und dem TuS Niederbrombach gab es erst vor wenigen Tagen in der Liga.







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