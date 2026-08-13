Auslosung der vierten Runde
Pokalknaller: SG Hüffelsheim nach Baumholder
Torschütze Lenard Foggy (rechts) stürmte mit dem VfR Baumholder in die vierte Verbandspokal-Runde, in der nun die SG Hüffelsheim
Torschütze Lenard Foggy (rechts) stürmte mit dem VfR Baumholder in die vierte Verbandspokal-Runde, in der nun die SG Hüffelsheim wartet.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Es sind noch nicht einmal alle Drittrundenspiele absolviert, da stehen schon die Viertrunden-Partien fest. Die ambitionierte SG Hüffelsheim muss wieder in den Kreis Birkenfeld reisen. Auf den SV Buhlenberg folgt der VfR Baumholder.

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Das Duell zweier Verbandsligisten sticht aus den Paarungen heraus, die Verbandssportlehrer Christian Bauer für die vierte Runde des Fußball-Verbandspokals gezogen hat. Der VfR Baumholder empfängt dabei die SG Hüffelsheim. Angesetzt werden die Viertrunden-Spiele am Mittwoch, 2.
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