Auslosung der vierten Runde Pokalknaller: SG Hüffelsheim nach Baumholder Olaf Paare 13.08.2026, 11:42 Uhr

i Torschütze Lenard Foggy (rechts) stürmte mit dem VfR Baumholder in die vierte Verbandspokal-Runde, in der nun die SG Hüffelsheim wartet. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Es sind noch nicht einmal alle Drittrundenspiele absolviert, da stehen schon die Viertrunden-Partien fest. Die ambitionierte SG Hüffelsheim muss wieder in den Kreis Birkenfeld reisen. Auf den SV Buhlenberg folgt der VfR Baumholder.

Das Duell zweier Verbandsligisten sticht aus den Paarungen heraus, die Verbandssportlehrer Christian Bauer für die vierte Runde des Fußball-Verbandspokals gezogen hat. Der VfR Baumholder empfängt dabei die SG Hüffelsheim. Angesetzt werden die Viertrunden-Spiele am Mittwoch, 2.







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