Es sind noch nicht einmal alle Drittrundenspiele absolviert, da stehen schon die Viertrunden-Partien fest. Die ambitionierte SG Hüffelsheim muss wieder in den Kreis Birkenfeld reisen. Auf den SV Buhlenberg folgt der VfR Baumholder.
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Das Duell zweier Verbandsligisten sticht aus den Paarungen heraus, die Verbandssportlehrer Christian Bauer für die vierte Runde des Fußball-Verbandspokals gezogen hat. Der VfR Baumholder empfängt dabei die SG Hüffelsheim. Angesetzt werden die Viertrunden-Spiele am Mittwoch, 2.