Das Finale des Bad Kreuznacher Kreispokals ist Jahr für Jahr ein Fußballfest. Vier Siege sind notwendig, um es zu erreichen. Der erste Schritt wird in Runde eins am Sonntag gemacht.

Die Karten im Fußball-Kreispokal werden komplett neu gemischt. Drei der vier Halbfinalisten aus dem Vorjahr sind in die Bezirksliga aufgestiegen und greifen deshalb in den neuen Wettbewerb nicht mehr ein. Allen voran gilt das für Pokalsieger VfL Rüdesheim, der aufgrund des Bezirksliga-Aufstiegs seinen Titel nicht verteidigen kann.

Übrig geblieben vom Halbfinal-Quartett ist die SG Soonwald, die dank ihrer Affinität für Pokalwettbewerbe und dank ihrer fußballerischen Klasse sicher zu den Favoriten gezählt werden muss. Ihre Erstrunden-Partie gegen A-Klassen-Aufsteiger Bavaria Ebernburg wurde auf nächsten Mittwoch verlegt, da die Soonwälder am Sonntag im Verbandspokal im Einsatz sind. Vorgezogen war bereits das Duell des TSV Hargesheim gegen den ASV Langweiler/Merzweiler, das die Gäste mit 6:4 gewannen. Der Sieger von 2024 gesellt sich damit zum TuS Waldböckelheim, zum VfL Simmertal und zur SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg, die jeweils ein Freilos für Runde zwei erhalten haben.

Die vielen Reserven aus der A-Klasse sind nicht spielberechtigt

Somit verbleiben am Sonntag elf Partien, die für die meisten Teams den Charakter eines Vorbereitungsspiels unter Wettkampfbedingungen haben. Doch es wird sich auch der eine oder andere Form-Fingerzeig ablesen lassen. Vor allem dann, wenn Klassenkameraden aufeinandertreffen. Das ist beispielsweise so, wenn die SG Gräfenbachtal die SG Alsenztal zu einem A-Klassen-Vergleich empfängt – übrigens am Sonntag das einzige A-Klassen-Duell, was auch damit zu tun hat, dass mittlerweile fünf Reserve-Teams in der Beletage des Kreisfußballs antreten, die im Bad Kreuznacher Kreispokal nicht spielberechtigt sind.

Daher kommt es deutlich öfter zu Vergleichen zweier B-Klassen-Klubs. Der TuS Roxheim als Absteiger erwartet beispielsweise den FSV Reiffelbach, der sich erst im Entscheidungsspiel ein weiteres B-Klassen-Jahr gesichert hat. Aufsteiger SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg fordert den etablierten FSV Rehborn heraus. Die SG Hochstetten/Nußbaum und der TSV Langenlonshem/Laubenheim gelten als ambitionierte B-Klassen-Klubs. Gleiches gilt für die Kontrahenten FSV Bretzenheim und SG Disibodenberg. Und auch der TuS Gangloff und der VfL Sponheim sind auf gleicher Ebene am Ball. Nicht zu vergessen: Der FC Hennweiler und die Spvgg Teufelsfels, die im Ligaalltag in der Birkenfelder B-Klasse dem Leder hinterherjagen, im Pokal aber in ihrem Stammgebiet eingeteilt sind.

Perlbachtaler betten Pokalspiel ins Sportfest ein

Ebenfalls spannend sind natürlich die Begegnungen, wenn ein klassentieferer Verein einen Favoriten auf seinem Sportgelände herausfordert. Das wird auch am Sonntag mehrfach der Fall sein. Beispielsweise, wenn die SG Waldlaubersheim/Gutenberg die aktuelle Verfassung von Karadeniz Bad Kreuznach testet. Da Karadeniz sich traditionell schwertut, im Sommer in Tritt zu kommen, sind die Waldlaubersheimer nicht chancenlos. Auf dem Sportplatz in Bosenheim, Heimspielstätte der SG Rheinhessen am Sonntag, steigt das Pflichtspiel-Debüt von Alexander Raab, dem neuen Trainer des SV Medard.

Einen besonderen Rahmen erhält das Spiel der SG Perlbachtal gegen A-Klassen-Aufsteiger SG Nordpfalz, ist es doch in das Sportfest in Kappeln integriert. Spannend wird dabei zu erleben sein, wie Nordpfalz-Trainer Mario Jost den Abgang von Julian Aff, Torjäger und Aufstiegsgarant der Nordpfälzer, und einiger weiterer erfahrener Spieler kompensiert.

Bleibt noch das Gastspiel des FC Bad Sobernheim im Bad Kreuznacher Salinental. Auch wenn es bei Sommertemperaturen naheliegen würde, wird dabei nicht auf der Liegewiese des Salinenbads gespielt, sondern im benachbarten Stadion Salinental. Gastgeber des Mitfavoriten auf die A-Klassen-Meisterschaft sind die Kreuznacher Kickers. Bis auf das Spiel in Waldlaubersheim (Beginn um 15.30 Uhr) sind alle Begegnungen am Sonntag um 15 Uhr angesetzt – also zur besten Amateur-Spielzeit und damit eine weitere gute Gelegenheit, in den Rhythmus für den Punktspiel-Start zu kommen.