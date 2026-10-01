SC Idar siegt in Schmittweiler Pokal-Drama mit drei Zeitstrafen und Pistolero Arend Sascha Nicolay 01.10.2026, 09:42 Uhr

i Riesenchance für Alessandro Marino, doch Jeremias Hill, der Torhüter des FC Schmittweiler/Callbach, verhindert den Treffer, der das 0:3 bedeutet hätte. Später wurde es dramatisch, und Marino gewann mit dem SC Idar 4:3. Stefan Ding

Ein überragend spannendes und dramatisches Verbandspokal-Achtelfinale haben sich der FC Schmittweiler/Callbach und der SC Idar-Oberstein geliefert. 412 Zuschauer sahen eine spektakuläre Aufholjagd und einen eiskalten Dreifach-Torschützen.

Lennert Arend blieb eiskalt. Handlungsschnell hatte der Mittelfeldspieler des SC Idar-Oberstein das Malheur des 30 Meter vor dem eigenen Gehäuse ausgerutschten Schmittweilerer Verteidigers Justin Köhler ausgenutzt, sich die Kugel geschnappt und war so energisch wie unaufhaltsam alleine aufs Tor zugelaufen.







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