Ein überragend spannendes und dramatisches Verbandspokal-Achtelfinale haben sich der FC Schmittweiler/Callbach und der SC Idar-Oberstein geliefert. 412 Zuschauer sahen eine spektakuläre Aufholjagd und einen eiskalten Dreifach-Torschützen.
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Lennert Arend blieb eiskalt. Handlungsschnell hatte der Mittelfeldspieler des SC Idar-Oberstein das Malheur des 30 Meter vor dem eigenen Gehäuse ausgerutschten Schmittweilerer Verteidigers Justin Köhler ausgenutzt, sich die Kugel geschnappt und war so energisch wie unaufhaltsam alleine aufs Tor zugelaufen.