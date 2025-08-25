Die zweite Runde im Birkenfelder Fußball-Kreispokal steht an und umfasst 16 Partien. Der SV Weiersbach steht bereits im Achtelfinale durch den Sieg im vorgezogenen Spiel gegen den SC Birkenfeld II. In dieser Woche folgen 14 Partien, drei am Dienstag und elf am Mittwoch.

Am Dienstag fordern zweimal B-Klassen-Vertreter Klubs aus der A-Klasse heraus. Ein heißes Duell deutet sich vor allem in Hettenrodt an. Der ambitionierte TVH erwartet den TuS Hoppstädten, der noch nicht seine Topform gefunden hat. Das Team ist zwar mit drei Siegen Dritter, mühte sich zuletzt in Bärenbach und gegen den SV Heimbach aber zu Dreiern. Die Heimbacher sind ihrerseits auch gefordert. Es geht zur zweiten Mannschaft des SV Buhlenberg. Den Dreierpack am Dienstag rundet das Spiel Spvgg Hochwald gegen SGH Rinzenberg ab. Zwei Teams aus unterschiedlichen B-Klassen-Staffeln. Der Heimvorteil spricht für die Hochwälder.

Flo Herzog trifft auf Ex-Klub Bollenbacher SV

Auch am Mittwoch dürfte es den neutralen Fans schwerfallen, sich ein Spiel herauszupicken. Vielleicht wird es ja eine Tour an die Kirschweilerer Festung. Für die C-Klasse scheint der TuS Kirschweiler bei seinem Wiedereinstieg in den Spielbetrieb zu stark zu sein. Da bietet der Kreispokal die Möglichkeit, sich mit stärkeren Teams zu messen. Im FC Brücken kommt allerdings ein Schwergewicht der A-Klasse nach Kirschweiler, Rückenwind vermittelt den Gästen zudem der erste Saisonsieg beim Bollenbacher SV.

Der möchte seinen Liga-Frust im Pokal wegballern. Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, auch beim SV Mittelreidenbach läuft es nicht nach Plan. Für SVM-Trainer Florian Herzog wird es ein Duell mit seinem Ex-Verein. Das ist aber nicht der einzige Vergleich zweier A-Klassen-Klubs. Aufsteiger SG Unnertal misst sich mit dem TuS Mörschied II, und die Pokalhelden des SV Buhlenberg erwarten den SV Niederwörresbach. In der Vorsaison qualifizierten sich die Buhlenberger über den Kreispokal für den Verbandspokal, in dem sie als einziger A-Klassen-Vertreter im gesamten Südwesten in der vierten Runde stehen. Am 3. September ist der Oberligist TSV Gau-Odernheim zum Highlight-Spiel zu Gast. Da gilt es, die Konzentration im Vorfeld hochzuhalten, auch für das Duell mit den Niederwörresbachern.

Spvgg Fischbach zum Derby nach Nahbollenbach

Klassenkameraden der beiden sind in tieferen Ligen gefordert. Die Spvgg Fischbach gastiert beim C-Klassen-Klub Spvgg Nahbollenbach II. Auch zwischen der SG Rhaunen und ihrem Gastgeber FC Achtelsbach liegen zwei Klassen. Der FC Bärenbach (beim TuS Leisel) und der VfR Baumholder II (beim VfL Weierbach) müssen B-Klassen-Hürden überspringen. Bleiben noch Partien mit Teams, die in der B-Klasse zu Hause sind. Die SG Niederhambach/Schwollen und die SG Berglangenbach kennen sich aus dem Liga-Alltag – im Gegensatz zum SV Gimbweiler und dem SV Stipshausen. Die Gäste sind in der Staffel 1 am Start, die Gastgeber in Staffel 2. Komplettiert wird die zweite Runde vom SV Göttschied, der seine erste Saisonniederlage in der B-Klasse beim C-Klassen-Klub Spvgg Wildenburg II verarbeiten möchte.