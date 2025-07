Der Ball rollt wieder in Pflichtspielen. Der den Punktpartien vorgelagerte Verbandspokal dient den Klubs der Region als erster Formtest. Einige Begegnungen haben es dabei aufgrund des Derbycharakters in sich.

Der Fußball-Verbandspokal eröffnet auch in dieser Saison den Spielbetrieb im Südwestdeutschen Fußballverband. 40 Spiele sind dieser Tage in der ersten Runde angesetzt, sechsmal ist auch der Kreis Bad Kreuznach tangiert.

Ein Bezirksliga-Duell macht am Samstag um 17.30 Uhr den Anfang. Die TSG Planig empfängt den TuS Pfaffen-Schwabenheim. Für beide ist es ein erster Testlauf für die neue Runde. Die Planiger nehmen dabei die Favoritenrolle ein. Der eigene Kunstrasenplatz, aber auch die erneut hohen Ambitionen sprechen für die Schützlinge von Trainer Christoph Schenk.

Drei der vier Kreispokal-Qualifikanten sind aufgestiegen

Neben Vereinen aus der Landes- und Bezirksliga sind zum Auftakt des Verbandspokals traditionell auch die Qualifikanten aus dem Kreispokal gefragt. In diesem Sommer sind aber gleich drei der vier Halbfinalisten des Kreispokals in die Bezirksliga aufgestiegen und somit ohnehin spielberechtigt für den Verbandspokal. Der einzige Klub, auf den das nicht zutrifft, ist die SG Soonwald, die am Sonntag einen der Bezirksliga-Aufsteiger empfängt, nämlich den SV Oberhausen, den Meister der A-Klasse Birkenfeld.

Der Meister der A-Klasse Bad Kreuznach, der TuS Winzenheim, kann in Runde eins des Verbandspokals gleich mal seine Bezirksliga-Tauglichkeit überprüfen, er gastiert in Windesheim bei der SG Guldenbachtal. Der dritte Aufsteiger, der VfL Rüdesheim, für den die vergangene Saison aufgrund der Aufstiegsrunde zwei Wochen länger dauerte, erhält noch eine einwöchige Schonfrist. Das Team von Spielertrainer Baris Yakut muss erst in der zweiten Runde am 27. Juli ran, empfängt dann den Sieger des Spiels TSG Planig gegen TuS Pfaffen-Schwabenheim.

Comeback der SG Merxheim

Doch zurück zur ersten Runde: Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga werden die Vereine mit einer Teilnahme am Verbandspokal aufgefangen. Das gilt beispielsweise für den VfL Simmertal und für den TuS Waldböckelheim, die sich beide über packende Heim-Derbys freuen dürfen. Die Simmertaler empfangen auf dem Flachsberg den Nachbarn, die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Für den neuen Simmertaler Trainer Enis Softic ist es die Pflichtspiel-Premiere. Es wird spannend zu sehen sein, wo sein runderneuertes Team steht. Die Merxheimer hatten in den vergangenen Jahren im Verbandspokal zuschauen müssen, da Spielgemeinschaften nicht zugelassen waren. Beim Verbandstag 2024 in Edenkoben war dieses Verbot gekippt worden. Davon profitieren die Merxheimer nun, die ihr Comeback in dem attraktiven Wettbewerb feiern. Der TuS Waldböckelheim fordert im TSV Bockenau einen Verein heraus, mit dem er sich in der Vorsaison um den Klassenverbleib duellierte. Die Gäste retteten sich und stellen sich nun mit Trainer Jannik Huber neu auf. Für ihn wird es der erste Auftritt an der Seitenlinie des TSV sein. Der Sieger darf sich übrigens auf ein weiteres Derby freuen. In Runde zwei wartet Neu-Landesligist SV Winterbach.

Als einziger Landesligist des Kreises Bad Kreuznach muss der TuS Hackenheim bereits in Runde eins ran. Und die Aufgabe ist kein Zuckerschlecken für die Schützlinge von Cheftrainer Tim Hulsey. Es geht zur benachbarten SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, die in der Vergangenheit schon einige höherklassige Teams vor schwere Aufgaben stellte. Zudem möchte der neue Coach Sebastian Kilp natürlich mit einem Erfolgserlebnis starten. Bei den Hackenheimern könnte der Turnierstart in Waldalgesheim nachhallen. Im Spiel gegen die Gastgeber hatte sich Urgestein Chris Menger früh verletzt und dürfte ausfallen. Auch beim zweiten Auftritt an der Waldstraße mussten für die mal wieder personell gebeutelten Hackenheimer einige Ergänzungsspieler ran. Die Partie der ersten Verbandspokal-Runde wird am Sonntag übrigens erst um 18.30 Uhr angepfiffen.