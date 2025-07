Hannah Asel, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV), meinte es gut mit den Vereinen von der Nahe. Die Losfee bescherte einige Kracher in der dritten Runde des Verbandspokals.

Die Top-Partie wird im Bad Kreuznacher Moebus-Stadion über die Bühne gehen. Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach wurde Oberligist SC Idar-Oberstein zugelost. „Ein absoluter Nahekracher“, kommentierte Staffelleiter Klaus Karl die Partie direkt nach der Auslosung.

„Die SG Hüffelsheim ist zurzeit die beste Mannschaft der Region. Es ist schön für meine Jungs, so ein Spiel spielen zu dürfen.“

Andy Baumgartner

Doch das Duell der Topteams ist nicht der einzige Hit. Ein Derby steht zwischen der SG Weinsheim und der SG Hüffelsheim an. Beide Teams trafen bereits im Vorjahr aufeinander, damals erzielte Niclas Mörbel erst in der 119. Minute zum 1:0 der Hüffelsheimer, die sich darüber geärgert hatten, dass die Partie auf dem Trainingsplatz in Weinsheim ausgetragen wurde. Mal sehen, wo dieses Mal gekickt wird. „Natürlich freue ich mich auf das Spiel. Die SG Hüffelsheim ist zurzeit die beste Mannschaft der Region. Es ist schön für meine Jungs, so ein Spiel spielen zu dürfen“, sagt SGW-Trainer Andy Baumgartner, der die Auslosung vor Ort verfolgte, da er sich in der Sportschule in Edenkoben auf einem Trainerlehrgang befindet.

Zwei der drei A-Klassen-Vertreter unter der 64 verbliebenen Mannschaften in Runde drei kommen von der Nahe. Der SV Buhlenberg empfängt den FSV BW Idar-Oberstein. Und die SG Soonwald fordert die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied heraus. Die wird gewarnt sein, warf doch die SGS in Runde zwei den Meisenheimer Nachbarn FC Schmittweiler aus dem Wettbewerb.

Bezirksliga- Favoriten im Duell

Zudem stehen an der Nahe zwei Klassenduelle an, die es in sich haben. In der SG Kirn/Kirn-Sulzbach und der TSG Planig duellieren sich zwei Favoriten auf die Meisterschaft der Bezirksliga. Und Landesliga-Aufsteiger SV Winterbach fiebert dem Gastspiel des VfR Baumholder entgegen, der aus der Verbandsliga in die Landesliga abgestiegen ist. Angesetzt werden die Spiele am Mittwoch, 6. August, 19 Uhr. Verlegungen sind möglich.

Ein Blick nach Rheinhessen

Auch die beiden Vereine vom Rhein-Nahe-Eck zogen attraktive Kontrahenten: Hassia Bingen erwartet den Oberliga-Aufsteiger TSV Gau-Odernheim, und Alemannia Waldalgesheim gastiert beim Landesligisten SVW Mainz.