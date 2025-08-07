Der SC Idar-Oberstein sorgte schnell für klare Verhältnisse. Schon zur Pause war absehbar, dass Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach in der dritten Runde des Verbandspokals nicht zum Stolperstein wird.

Die Überraschung blieb aus, die klassenhöhere Mannschaft kam weiter – und das deutlicher als von vielen vermutet: Durch einen 4:0 (3:0)-Erfolg bei Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach zog Oberligist SC Idar-Oberstein vor rund 300 Zuschauern in die vierte Runde des Fußball-Verbandspokals ein. „Ich hatte andere Befürchtungen gehabt“, gab Gästetrainer Tomasz Kakala zu, während sein Gegenüber Thorsten Effgen andere Hoffnungen gehabt haben dürfte.

Zufrieden konnte Kakala mit der Leistung seiner Akteure allemal sein. Nur drei Umstellungen gegenüber dem Oberliga-Spiel gegen den FV Engers hatte er vorgenommen. Dabei war Ruben Strack, der im Tor Michel Schmitt ersetzte, kaum gefordert, während die Doppelspitze Alex/Ajibola den Konkurrenzkampf anheizte und drei von vier Toren erzielte. Zunächst aber parierte SGE-Keeper Felix Basting einen mit wenig Schmackes getretenen Foulelfmeter von Kevin Kraus (13.) – Alex war zuvor gefoult worden. Dann aber ging es Schlag auf Schlag: Zwei Mal Temiloluwa Ajibola (17., 29.), der beide Male exakt richtig und zugleich ziemlich allein gelassen im Sechzehner stand, und Alex (32.), von Alessandro Marino bedient, sorgten für klare Verhältnisse. Ajibola hätte gar einen Dreierpack schnüren können, doch seinen Schuss klärte Marvin Heinrich gerade noch zur Ecke (40.).

„Ein Spiel, aus dem wir viel lernen können.“

Thorsten Effgen

„Gutes Spiel von uns, dominant, konsequent“, fasste Kakala zusammen. „Ein Spiel, aus dem wir viel lernen können“, musste SGE-Trainer Thorsten Effgen die Qualität und Erfahrung des Gegners anerkennen. Dabei schmerzte das urlaubsbedingte Fehlen von Sebastian Baumann im zentralen Mittelfeld. Ein Dreifach-Wechsel zur Pause sollte frischen Wind bringen, was nur bedingt gelang, zumal sich die Gäste angesichts der klaren Führung nicht mehr verausgaben mussten. Dass der eben erst eingewechselte Jan Wingenter angeschlagen wieder vom Feld musste, passte in das Bild dieses Abends.

Torchancen der Gastgeber hielten sich über die gesamten 90 Minuten in Grenzen: Tobias Kreuznacht, der bei einem Vorstoß über die rechte Seite keinen Mitspieler fand (16.), Deniz Darcan mit einem Schuss am langen Pfosten vorbei (47.) und schließlich ein Abschluss von Luca Chirivi (83.) – das waren die wesentlichen Szenen. Die Gäste aus der Edelsteinstadt, für die Ajibola zunächst ein Abseitstor erzielte (60.), legten noch Treffer Nummer vier nach, Ramzi Ferjanis Querpass auf Danial Rafisamii kam an, und der Kanadier fackelte nicht lange (63.). So konnte Kakala nicht nur seinen 1a-Sturm Florian Zimmer/Philipp Schneider auf der Bank belassen, sondern auch manch andere Stammkräfte vorzeitig herunternehmen.

SG Eintracht Bad Kreuznach: Basting – Mukamba, Heinrich (46. Brunswig), Blenske, Kreuznacht, Drees (46. Chirivi) – Schäfer, Strunk, Molnar (46. Wingenter/66. Cinar) – Darcan (70. Kaan), Sinanovic.

SC Idar-Oberstein: Strack – Onyejekwe (75. Brach), Kraus, Baus – Marino (56. Lind), Stallbaum, Ferjani (82. Fuchs), Botiseriu (75. Do. Bauer) – Rafisamii – Alex (70. Audri), Ajibola.