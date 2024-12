Hallenfußball in Birkenfeld Nach 1824 Tagen rollt am Berg die Kugel wieder 26.12.2024, 13:26 Uhr

i Bei der Hallenmeisterschaft der Verbandsgemeinde Birkenfeld ist immer etwas los, die Sporthalle am Berg immer proppenvoll. Joachim Hähn

Der SC Birkenfeld ist vom Papier her Favorit für den ersten Hallenfußball-Titel dieser Saison. Beim Turnier der VG Birkenfeld (ab Freitag) ist der SCB schließlich Titelverteidiger und der einzige Bezirksligist.

Endlich, endlich brodelt der Kessel wieder. Nach einem halben Jahrzehnt Pause wird die Hallenfußball-Meisterschaft der Verbandsgemeinde Birkenfeld wieder ausgetragen. Am Freitag öffnet die Sporthalle am Berg in Birkenfeld ihre Pforten, um nach exakt 1824 Tagen Unterbrechung den nächsten Titelträger auszuspielen.

