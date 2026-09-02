Der TuS Hackenheim hat seine dritte Pflichtspielniederlage in Folge kassiert, doch das 1:4 im Verbandspokal gegen den Oberligisten SV Gonsenheim konnte sich durchaus sehen lassen und macht dank eines couragierten Auftritts Mut für die Landesliga.
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Die positive Erkenntnis zuerst: Der TuS Hackenheim hat sich in seinem Verbandspokalspiel gegen den zwei Fußball-Klassen höher angesiedelten SV Gonsenheim klasse aus der Affäre gezogen, vor allem der mutige Ansatz gefiel. Das Ausscheiden konnte allerdings nicht verhindert werden.