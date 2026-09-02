TuS Hackenheim gefällt bei Aus Mutiger Ansatz, Freistoßknaller und ein Bruderduell Olaf Paare 02.09.2026, 11:17 Uhr

i Eine Schlüsselszene des Pokalabends: Der Hackenheimer Benjamin Stellpflug (blaues Trikot) läuft frei auf Marlon Müller zu, doch der Gonsenheimer Keeper verhindert in Minute neun das 0:1. Edgar Daudistel

Der TuS Hackenheim hat seine dritte Pflichtspielniederlage in Folge kassiert, doch das 1:4 im Verbandspokal gegen den Oberligisten SV Gonsenheim konnte sich durchaus sehen lassen und macht dank eines couragierten Auftritts Mut für die Landesliga.

Die positive Erkenntnis zuerst: Der TuS Hackenheim hat sich in seinem Verbandspokalspiel gegen den zwei Fußball-Klassen höher angesiedelten SV Gonsenheim klasse aus der Affäre gezogen, vor allem der mutige Ansatz gefiel. Das Ausscheiden konnte allerdings nicht verhindert werden.







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