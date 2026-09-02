TuS Hackenheim gefällt bei Aus
Mutiger Ansatz, Freistoßknaller und ein Bruderduell
Eine Schlüsselszene des Pokalabends: Der Hackenheimer Benjamin Stellpflug (blaues Trikot) läuft frei auf Marlon Müller zu, doch
Eine Schlüsselszene des Pokalabends: Der Hackenheimer Benjamin Stellpflug (blaues Trikot) läuft frei auf Marlon Müller zu, doch der Gonsenheimer Keeper verhindert in Minute neun das 0:1.
Edgar Daudistel

Der TuS Hackenheim hat seine dritte Pflichtspielniederlage in Folge kassiert, doch das 1:4 im Verbandspokal gegen den Oberligisten SV Gonsenheim konnte sich durchaus sehen lassen und macht dank eines couragierten Auftritts Mut für die Landesliga.

Lesezeit 2 Minuten
Die positive Erkenntnis zuerst: Der TuS Hackenheim hat sich in seinem Verbandspokalspiel gegen den zwei Fußball-Klassen höher angesiedelten SV Gonsenheim klasse aus der Affäre gezogen, vor allem der mutige Ansatz gefiel. Das Ausscheiden konnte allerdings nicht verhindert werden.
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