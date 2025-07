Erfahrungsgemäß geht es in den ersten Runden des Fußball-Verbandspokals Schlag auf Schlag zu. Die Taktung in dieser Saison fiel aber noch einmal heftiger aus. Auslöser war das Gewitter am Sonntag, das dafür sorgte, dass gleich vier Partien abgebrochen wurden und am Mittwoch nachgeholt werden mussten. Dadurch ergab sich für die vier Gewinner gleich mal eine englische Woche, und den vier Kontrahenten blieb weniger Zeit, sich sportlich und organisatorisch auf das Spiel einzustellen.

Der TuS Winzenheim ist einer der Mittwoch-Gewinner, und er muss bereits am Samstag wieder ran – bei der SG Weinsheim, die bereits frühzeitig den Samstag-Termin geblockt hatte. Los geht es um 16.30 Uhr. Dabei trifft der Vorjahres-Zweite der Bezirksliga auf den A-Klassen-Meister und Bezirksliga-Aufsteiger aus Winzenheim. Bei der SG Guldenbachtal haben die Winzenheimer gleich mal gezeigt, dass sie das Zeug dazu haben, in der Bezirksliga mitzuhalten. Am Samstag dürften auch Bünyamin Degirmenci und Carlos Rexhepi zum Team stoßen, die am Mittwoch noch gefehlt haben. Die SG Weinsheim wird aber ein echter Gradmesser. Für das Team von Trainer Andy Baumgartner ist es der erste Pflichtspiel-Auftritt nach dem verlorenen Aufstiegsspiel beim TuS Bedesbach-Patersbach und die Möglichkeit für einen Neuanfang mit dem einen oder anderen neuen Spieler.

„Wir freuen uns total auf den Vergleich mit dem FC Schmittweiler.“

Lars Flommersfeld

Am Sonntag steigen im Kreis Bad Kreuznach gleich fünf Partien. Den Auftakt machen um 15 Uhr die SG Soonwald und der FC Schmittweiler/Callbach. Die Soonwälder sind Qualifikant aus dem Kreispokal und kamen über einen Sieg gegen den SV Oberhausen in die zweite Runde. Sie gelten seit Jahren als Pokal-Spezialist. „Wir freuen uns total auf den Vergleich mit dem FC Schmittweiler“, betont denn auch SG-Spielertrainer Lars Flommersfeld. In der Vorsaison verkauften sich die Soonwälder beim Ausscheiden gegen den späteren Landesliga-Meister SG Hüffelsheim sehr gut, auch den favorisierten Schmittweilerern werden sie alles abverlangen.

Um 16 Uhr folgt das Derby zwischen der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim und der SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Für das runderneuerte Team aus Kirn ist es der erste Pflichtspiel-Auftritt und eine gute Gelegenheit, sich für den Liga-Alltag einzuspielen. Die Merxheimer verjüngen gerade ihre Mannschaft und schon beim 4:1 in Simmertal in Runde eins zeigte die SGM, dass die Integration der Youngster auf einem guten Weg ist. Beste Beispiel ist der bisherige A-Junior Michel Hahn, der die beiden ersten Treffer auf dem Flachsberg markierte.

Bisherige Klassenkameraden trennen nun zwei Ligen 

In der vergangenen Saison waren der TuS Waldböckelheim und der SV Winterbach noch Klassenkameraden, nun trennen sie nach dem Abstieg der Waldböckelheimer und dem Aufstieg der Winterbach zwei Ligen. Im Verbandspokal treffen beide aber wieder aufeinander. Die Favoritenrolle liegt dabei klar bei den Gästen, die nach einer starken Vorbereitung eine Runde weiterkommen und sich Schwung für den Liga-Auftakt gegen den FC Schmittweiler holen wollen.

Zwei Bezirksligisten stehen sich zur gleichen Zeit in Rüdesheim gegenüber. Nach kräftezehrender Aufstiegsrunde und kurzer Sommerpause kehrt der Aufsteiger aus Rüdesheim in den Pflichtspielbetrieb zurück. Die Planiger, einer des Bezirksliga-Favoriten, sind dabei eine hohe Hürde. „Der Verbandspokal ist ein attraktiver Wettbewerb, den wir sehr ernst nehmen“, sagte TSG-Coach Christoph Schenk nach dem spät erzielten Erstrunden-Sieg über den TuS Pfaffen-Schwabenheim. Und seine Aussage lässt erkennen, dass er gerne noch eine Runde weiterkommen möchte – mit Aussicht auf weitere Spiele auf dem heimischen Kunstrasen. „Das Spiel in Rüdesheim ist aber auch ein sehr guter Test auf Naturrasen für die ersten Auswärtsspiele in der Liga“, betont Schenk.

In Runde drei winkt ein Spiel gegen die Eintracht

Den Abschluss am Sonntagabend bildet ein Landesliga-Duell. Um 18 Uhr empfängt der TuS Hackenheim die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Im März lieferten sich beide am Felseneck ein packendes 3:3-Derby, auch heuer ist eine Spitzenpartie zu erwarten. In Leon Baderschneider, Hans Steyer und Jasper Brede machen sich drei Ex-Meisenheimer Hoffnung auf einen Stammplatz im TuS-Team. Da könnte ein guter Pokalauftritt helfen, sich in Position zu bringen. Die Meisenheimer stehen aber vor allem vor der schweren Aufgabe, den neuen Hackenheimer Stoßstürmer Pierre Merkel aus dem Spiel zu nehmen.

Für alle Sieger gilt: Lange Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht, erneut steht eine kurzfristige Ansetzung bevor. Bis Mittwoch, 6. August, muss die dritte Runde gespielt werden. Diese und die vierte Runde wird übrigens dann aus regionalen Töpfen gelost, während die ersten beiden Runden von den Staffelleitern gesetzt worden waren. In der dritten Runde stoßen bereits Verbands-, Ober- und Regionalligisten dazu, sodass den Siegern vom Wochenende Vergleiche mit Eintracht Bad Kreuznach, der SG Hüffelsheim oder auch dem SC Idar-Oberstein winken. Ansporn genug, in der zweiten Runde ordentlich Gas zu geben.