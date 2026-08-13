Hackenheimer im Pokal weiter Merks starker Einstieg wird jäh gestoppt Olaf Paare 13.08.2026, 15:07 Uhr

i An ihm prallen die Gegner ab: Der Hackenheimer Deniz Dasli (weißes Trikot) ist seit Wochen in starker Form. Das will er auch im zweiten Duell mit der SG Meisenheim unter Beweis stellen. Edgar Daudistel

Die beiden Duelle mit dem Vorjahresvize SG Meisenheim hat Tim Hulsey, Trainer des TuS Hackenheim, zur Standortbestimmung ausgerufen. Im Pokal hat sein Team den Test bestanden. Legen die Felseneck-Kicker um Punkte nach?

Teil eins des Doppelpacks zwischen der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und dem TuS Hackenheim geht an die Fußballer vom Felseneck. Mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg sicherten sich die Hackenheimer in Desloch das Weiterkommen im Verbandspokal. In der vierten Runde wartet nun Oberligist SV Gonsenheim.







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