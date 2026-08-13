Hackenheimer im Pokal weiter
Merks starker Einstieg wird jäh gestoppt
An ihm prallen die Gegner ab: Der Hackenheimer Deniz Dasli (weißes Trikot) ist seit Wochen in starker Form. Das will er auch im
An ihm prallen die Gegner ab: Der Hackenheimer Deniz Dasli (weißes Trikot) ist seit Wochen in starker Form. Das will er auch im zweiten Duell mit der SG Meisenheim unter Beweis stellen.
Edgar Daudistel

Die beiden Duelle mit dem Vorjahresvize SG Meisenheim hat Tim Hulsey, Trainer des TuS Hackenheim, zur Standortbestimmung ausgerufen. Im Pokal hat sein Team den Test bestanden. Legen die Felseneck-Kicker um Punkte nach?

Lesezeit 2 Minuten
Teil eins des Doppelpacks zwischen der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und dem TuS Hackenheim geht an die Fußballer vom Felseneck. Mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg sicherten sich die Hackenheimer in Desloch das Weiterkommen im Verbandspokal. In der vierten Runde wartet nun Oberligist SV Gonsenheim.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

VerbandspokalSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport