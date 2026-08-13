Die beiden Duelle mit dem Vorjahresvize SG Meisenheim hat Tim Hulsey, Trainer des TuS Hackenheim, zur Standortbestimmung ausgerufen. Im Pokal hat sein Team den Test bestanden. Legen die Felseneck-Kicker um Punkte nach?
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Teil eins des Doppelpacks zwischen der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und dem TuS Hackenheim geht an die Fußballer vom Felseneck. Mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg sicherten sich die Hackenheimer in Desloch das Weiterkommen im Verbandspokal. In der vierten Runde wartet nun Oberligist SV Gonsenheim.