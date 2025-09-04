Spannende Tage für die SG Meisenheim: Zwei unbekannte Gegner warten in einer Woche auf sie. Auf die Pokal-Niederlage in Gimbsheim folgt das Landesliga-Spiel in Trippstadt.

In der 90. Minute zerplatzte der Traum der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, das Achtelfinale des Fußball-Verbandspokals zu erreichen. Am Ende unterlagen die Glanstädter mit 1:2 nach Verlängerung beim SV Gimbsheim.

Einen Ballverlust der Meisenheimer nutzte der Ost-Landesligist durch Piero Fragomeli zum 1:1. Marc Giselbrecht hatte den Gast in Minute 60 in Führung gebracht, er drückte einen Eckball am langen Pfosten über die Linie. „Meine Jungs haben sich in jeden Ball geworden, ganz viel Leidenschaft und Einsatz gezeigt. Unter diesen Gesichtspunkten wäre das Weiterkommen auch verdient gewesen“, sagte SGM-Trainer Jens Bohr und fügte an: „Fußballerisch war das aber kein Glanzstück von uns, da haben die Gastgeber mehr gemacht, und deshalb war der Sieg unter dem Strich auch gerecht.“

„Groß, kopfballstark, er hat das sehr gut gemacht.“

Jens Bohr über Justus Poli

Mit einem Elfmetertreffer in der 112. Minute ebnete Sebastian Schulz den Gimbsheimern den Sprung in die nächste Runde. „Unser Abwehrspieler wird gefoult. Das Spiel läuft weiter, und in der nächsten Aktion pfeift der Schiedsrichter Elfmeter. Ich hätte vorher Freistoß für uns gepfiffen. Aber der Schiri hat das Foul an uns leider nicht gesehen“, haderte Bohr. Bei den Meisenheimern feierte Justus Poli aus der zweiten Mannschaft seine Startelf-Premiere. „Groß, kopfballstark, er hat das sehr gut gemacht“, lobte Bohr und fügte an: „Er ist auf jeden Fall eine Option.“

Auch wieder am Samstag, wenn die SGM um 17 Uhr bei Aufsteiger TSG Trippstadt antritt. „Da war ich wie in Gimbsheim nie zuvor“, erzählt Bohr, der ergänzt: „Wenn wir die Leidenschaft vom Pokalspiel und die spielerische Klasse vom Punktspiel gegen den SV Hermersberg paaren können, dann ist egal, gegen wen wir spielen.“ Bohr setzt darauf, dass die am Mittwoch fehlenden Marc-André Schneider, Hendrik Hautz, Alexander Tiedtke und Benny Schmell in den Kader zurückkehren.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Körner – Rodriguez, Wurdel, Maurer, Hill – Fach, Bock, Höft, Praß – Giselbrecht (80. Y. Mohr), Poli (83. Seng).