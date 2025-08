Mit 21 Partien geht der Kreispokalwettbewerb im Fußballkreis Birkenfeld in seine erste Runde. 19 Partien am Mittwoch werden am Dienstag von einem Spiel in Schauen und am Donnerstag von einer Begegnung in Wilzenberg-Hußweiler eingerahmt.

Die Halbfinalisten der vergangenen Saison – inklusive Titelverteidiger SV Buhlenberg – greifen erst in der nächsten Runde ein, die im Übrigen am Mittwoch beim SV Stipshausen im Anschluss an das Derby gegen den TuS Breitenthal/Oberhosenbach vom Kreisausschuss ausgelost werden wird.

B-Klasse gegen A-Klasse: Zwei der drei Duelle wurden in der vergangenen Saison noch in der A-Klasse ausgetragen. Sowohl der TuS Oberbrombach, der den TuS Mörschied II empfängt, als auch die SG Idar-Oberstein, die den SV Heimbach in Algenrodt zu Gast hat, sind gerade erst aus dem Oberhaus des Fußballkreises abgestiegen. Für die jeweiligen Gäste aus der A-Klasse sind das also richtig schwierige Aufgaben. In Algenrodt wird sich zeigen, wie die SG Idar-Oberstein den 1:8-Auftaktschock beim B-Klasse-Auftakt gegen die SG Niederhambach/Schwollen verkraftet hat. Doch der SV Heimbach wird nach der 0:4-Pleite bei der SG Unnertal auch nicht gerade mit breitem Kreuz antreten. Für Mathias Düwel, den Spielertrainer des TuS Niederbrombach, ist das Spiel gegen den VfR Baumholder II sicher besonders. Schließlich startete er seine Torjägerkarriere ja beim VfR, der nun aufpassen muss, dass Düwel kein „Hörnchen“ gegen seinen Leib-und-Magen-Klub macht. Alle drei Partien beginnen am Mittwoch, um 19 Uhr.

B-Klasse gegen B-Klasse: Das Derby zwischen dem SV Stipshausen und dem TuS Breitenthal sticht sicher etwas heraus. Doch spannend ist auch die Frage, ob die SG Niederhambach/Schwollen auch in Tiefenstein beim Duell mit der SG Veitsrodt/Tiefenstein so dominant ist, wie beim B-Klasse-Auftakt in Algenrodt. Außerdem spielen: TuS Rötsweiler-Nockenthal – SV Göttschied, TuS Hoppstädten II – SV Nohen, Bollenbacher SV II – Spvgg Hochwald (in Kirchenbollenbach), SG Bergen/Berschweiler – TV Hettenrodt. Alle Partien werden am Mittwoch, um 19 Uhr angestoßen.

C-Klasse gegen A-Klasse: SG Unnertal II – Spvgg Fischbach, SG Oberreidenbach/Mittelreidenbach II – SV Niederwörresbach (in Mittelreidenbach), SV Niederwörresbach II – FC Brücken, SV Göttschied II – Spvgg Wildenburg (alle Mittwoch, 19 Uhr).

C-Klasse gegen B-Klasse: SG Niederhambach/Schwollen II – TuS Leisel (in Schwollen), SG Rhaunen/Bundenbach – SV Gimbweiler (in Bundenbach), VfL Weierbach II – SGH Rinzenberg, TuS Hintertiefenbach – SC Birkenfeld II, FC Achtelsbach – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein (alle Mittwoch, 19 Uhr), SV Wilzenberg-Hußweiler – SV Buhlenberg II (Donnerstag, 19 Uhr).

C-Klasse gegen C-Klasse: Spvgg Wildenburg II – SG Tiefenstein/Veitsrodt II (Dienstag, 18.45 Uhr in Schauren), FC Bärenbach II – Spvgg Nahbollenbach II (alle Mittwoch, 19 Uhr)