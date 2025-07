Die vier am Sonntag wegen eines schweren Gewitters abgebrochenen Verbandspokal-Spiele wurden nachgeholt und brachten faustdicke Überraschungen. Zwei A-Klassen-Vereine stehen in der zweiten Runde.

Im TuS Waldböckelheim und der SG Soonwald haben zwei A-Klassen-Teams in der ersten Runde des Fußball-Verbandspokals Vertreter der Bezirksliga aus dem Wettbewerb gekegelt und freuen sich nun auf Duelle mit Landesligisten. In einem Vergleich zweier Bezirksligisten behielt der TuS Winzenheim die Oberhand. Zudem entschied die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim das Derby beim VfL Simmertal für sich. Die vier Partien waren am Sonntag wegen eines schweren Gewitters abgebrochen worden und wurden am Mittwochabend nachgeholt.

SG Guldenbachtal – TuS Winzenheim 1:3 (1:1). Die Gäste fuhren als verdienter Sieger nach Hause. Allerdings war in der zweiten Hälfte eine deutliche Leistungssteigerung des TuS notwendig, um sich durchzusetzen. Die Gastgeber waren früh durch Nico Dorfey (8.) in Führung gegangen. Berat Sayim glich prompt aus (12.). „Unser Kader ist noch nicht komplett. Das wurde vor allem in der zweiten Hälfte nach einigen Auswechslungen deutlich“, erklärte Bernd von der Weiden, der Vorsitzende der SG Guldental. Sayim war auch für das 2:1 (66.) der Winzenheimer verantwortlich. Nur zwei Minuten später gelang Ezz Jalkama, Zugang von Hassia Bingen, mit einem Freistoß-Hammer die Entscheidung. Bereits am Samstag geht es für die Winzenheimer weiter, dann sind sie in Runde zwei bei der SG Weinsheim zu Gast.

SG Soonwald – SV Oberhausen 3:0 (0:0). Was für ein Einstand für Rückkehrer Lukas Gohres. Alle drei Treffer (56., 75., 79.) erzielte der ehemalige Oberliga-Spieler bei seiner Pflichtspiel-Premiere für die Soonwälder und verbuchte damit einen Hattrick. Beim Gewitter-Abbruch hatte sein Team noch mit 0:2 zurückgelegen, bei der Neuauflage drehte es den Spieß nun um. „Es war sogar ein ähnliches Spiel. Die erste Hälfte war sehr zerfahren“, berichtete Lars Flommersfeld, der Trainer der SG. Dosenöffner war kurioserweise eine Unterzahl. Ein SG-Akteur sah für ein Ballwegschlagen eine Gelbe Karte Plus (55.) und musste zehn Minuten runter. „Das hat etwas bei uns ausgelöst, da wurde die Mentalität meiner Mannschaft sichtbar“, sagte Flommersfeld. In dieser Phase fiel das 1:0. „Danach haben sich Räume ergeben, und wir haben besser nach vorne gespielt“, erläuterte der SG-Coach. Es ging auch turbulent weiter mit einer Zeitstrafe und einer Gelb-Roten Karte (65.) für die Oberhausener. „Die Schiedsrichterin hat da sehr konsequent ihre Linie durchgezogen“, sagte Flommersfeld über Ramona Kleins Spielleitung. Nächster Gegner der Soonwälder ist Landesligist FC Schmittweiler-Callbach.

TuS Waldböckelheim – TSV Bockenau 1:0 (0:0). Ahmed Faarah erlöste die Waldböckelheimer in der 86. Minute. Nach einem zweiten Ball kam das Leder zum Zugang der Waldböckelheimer, der versenkte. „Zum Glück ist uns damit die Verlängerung erspart geblieben“, sagte TuS-Trainer Simon Schmidt und fügte an: „Unterm Strich ist das ein verdienter Sieg für uns. Wir hatten die Partie im Griff und noch einen weiteren Lattentreffer.“ Die Partie spät auf ihre Seite gezogen zu haben, wertete der Coach zudem als „Willensleistung meiner Mannschaft“. Der Waldböckelheimer Marcel Gattung erhielt zudem die Gelb-Rote Karte (88.). Schmidt beschäftigte nach dem Spiel aber etwas anderes. „Wir sind sehr verärgert über das Verhalten einiger Bockenauer Zuschauer unseren Spielern gegenüber. Ich bin da ein bisschen sprachlos und weiß noch gar nicht, wie wir als Verein damit umgehen sollen.“ Am Sonntag dürfen sich die Waldböckelheimer auf das nächste packende Spiel freuen, dann empfangen sie Landesliga-Aufsteiger SV Winterbach.

VfL Simmertal – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim 1:4 (1:1). „Meine Jungs haben das über 60 Minuten gut gemacht“, erklärte VfL-Trainer Enes Softic und fügte an: „ Wir sind den Gegner hoch angelaufen, haben versucht, gut umzuschalten, aber die Merxheimer haben eine sehr gute und junge Mannschaft, die flink unterwegs ist.“ In Michel Hahn (30., 65.) erzielte auch einer der hochrückenden A-Jugend-Spieler die ersten beiden Tore der Merxheimer. Zwischendurch hatte Tim Hein (38.) für die Simmertaler ausgeglichen. „Am Ende ist das Ergebnis zwei Tore zu hoch ausgefallen. Aber wir haben alles nach vorne geworfen und noch zwei Konter gefangen“, berichtete Softic und fügte an: „Das war ein gutes Spiel meiner Mannschaft, aber man hat schon gemerkt, dass uns noch ein paar Prozent fehlen. Ich bin allerdings überzeugt, dass wir beim Saisonstart in der A-Klasse in zehn Tagen weiter sein werden.“ Lars Werle (83.) und Henry Jung (90.) vollendeten den Merxheimer Sieg vor rund 300 Zuschauern. Für die SGM gehen die Derbytage weiter, am Sonntag empfangen sie in der zweiten Runde die SG Kirn/Kirn-Sulzbach.