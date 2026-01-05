SG Mörschied/Veitsrodt im Pech „Lui“ hält dem SV Niederwörresbach den Titel fest Sascha Nicolay 05.01.2026, 17:31 Uhr

i Der AH-Meister der VG Herrstein/Rhaunen jubelt. Benjamin Leonhard, Paul Melcher, Florian Gemenig, Artur Magel, Patrik Schmidt, Hans-Peter Schappert, Alex Fuhr (hinten, von links), Jan Weber, Paul Melcher, Jan "Lui" Faller, Manuel Klee und Jan Schmidt (unten, von links) freuen sich über den Titel. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Auch wenn sie im Halbfinale gegen den SV Stipshausen beziehungsweise TuS Breitenthal durchaus Mühe hatten, standen mit dem SV Niederwörresbach und der SG Mörschied/Veitsrodt die beiden besten Teams im Finale der Ü32-Meisterschaft der VG Herrstein.

Der SV Niederwörresbach hat die Hallenfußball-Meisterschaft der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen der Alten Herren (in der Altersklasse Ü32) für sich entschieden. Im Endspiel setzten sich die Niederwörresbacher mit 2:1 gegen die SG Mörschied/Veitsrodt durch.







Artikel teilen

Artikel teilen