Lockt Alleinstellungsmerkmal am Dienstag Zuschauer an?

Der SV Winterbach und der VfR Baumholder eröffnen die dritte Runde des Fußball-Verbandspokals. Das Landesliga-Duell steigt bereits am Dienstag am Winterbacher Felsen.

Viel Zeit bleibt dem SV Winterbach nicht, um die Enttäuschung vom Liga-Auftakt zu verdauen. Bereits am Dienstag um 19 Uhr steht das Drittrunden-Spiel im Fußball-Verbandspokal gegen den VfR Baumholder auf dem Programm.

„Ob wir trainieren oder spielen, macht keinen so großen Unterschied“, sieht Torben Scherer, der Trainer der Winterbacher, keinen Nachteil in der kurzen Regenerationsphase von nur zwei Tagen. Er nennt den Grund für die Verlegung: „Damit gehen wir den vielen anderen tollen Spielen aus dem Weg, haben am Dienstag ein Alleinstellungsmerkmal und ziehen hoffentlich ein paar Zuschauer an den Felsen.“ Den Baumholderern war die Verlegung eh recht, da sie bereits am Freitag wieder um Punkte gefordert sind.

„Für uns wird das ein lehrreiches Jahr, das gilt auch für diese Partie.“

Torben Scherer

Dass der Landesliga-Vergleich im Verbandspokal eine Herausforderung für die Winterbacher wird, ist klar. „Für uns wird das ein lehrreiches Jahr, das gilt auch für diese Partie, zumal zahlreiche Baumholderer vor zwei Jahren noch Oberliga gespielt haben“, sagt Scherer. Er war am Samstag gemeinsam mit seinem Co-Trainer Patrick Jungblut in Baumholder und hat sich von der Qualität des Pokal-Gegners überzeugt. Die Baumholderer waren mit einem 2:1-Sieg über den SV Rodenbach nach dem Doppel-Abstieg erfolgreich in die Landesliga-Runde gestartet.

Die Winterbacher werden am Dienstag stark rotieren, was nichts mit der kurzen Pause zu tun hat. „Auf der Bank gegen den FC Schmittweiler saßen einige Jungs, die zuvor im Urlaub waren und jetzt wieder zur Verfügung stehen“, sagt Scherer und nennt als Beispiel Maximilian Stumm, der nach der Verletzung von Luis Becker gegen die Schmittweilerer früher zum Einsatz kam als geplant. Egal, wer spielt, die Winterbacher werden sich steigern müssen. Vor allem im Spielaufbau und in Sachen Torgefahr, aber auch in Sachen Konterabsicherung muss sich das Team verbessern.