Austragungsort ist der Sportplatz in Seibersbach an der ehemaligen Sportschule. Gastgeber TuS feiert mit dem großen Match seinen 120. Geburtstag.

Seit vielen Jahren sind die Pokalendspiele, auch dank der Unterstützung von Pokal-Namensgeber Bitburger, richtige Fußballfeste. In Seibersbach werden erneut mehrere Hundert Besucher erwartet. Zumal die Partie viel Brisanz bietet. So möchten die Rüdesheimer nach zwei Final-Niederlagen endlich den Pott in die Höhe strecken, und der TuS Winzenheim strebt das Triple an, nachdem er bereits in der Halle und in der Liga jubelte.

Wer am Ende triumphiert und den Kreispokal holt? Das können Sie live hier in unserem Liveticker mitverfolgen.