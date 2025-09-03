Spannend ging es zu in Hoppstädten, bis die zweite Mannschaft des TuS Hoppstädten und die Spvgg Wildenburg den Kreispokal-Achtelfinal-Gegner des SV Stipshausen ermittelt hatten.

Die Spvgg Wildenburg ist als letzte Mannschaft ins Achtelfinale des Kreispokals im Fußballkreis Birkenfeld eingezogen. Die Wildenburger gewannen beim TuS Hoppstädten II 3:2 (1:1). Dabei hatte der Tabellendritte der A-Klasse seine liebe Mühe, um sich beim klassentieferen Team durchzusetzen.

Der TuS Hoppstädten II ging durch eine 25-Meter-Bogenlampe von Tom Grasmück früh in Führung (4.) und verteidigte anschließend gegen feldüberlegene Gäste sehr geschickt. Gleichwohl gelang Kai-Ilja Remuta der Ausgleich per Kopf (36.). Mit einem wuchtigen 25-Meter-Freistoßaufsetzer brachte Thorsten Ströher die Wildenburger 2:1 in Front (51.). Doch der TuS zeigte sich nicht geschockt und glich beinahe umgehend durch Kelvin Opoku-Agyeman aus (54.). Lars Lindecke schoss den Favoriten dann doch mit einem Freistoß aus 17 Metern in die nächste Runde (83.). Dort gastieren die Wildenburger in einem Derby beim SV Stipshausen.